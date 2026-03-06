Cần ‘tăng sức đề kháng’ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 06/03/2026 20:30

(PLO)- Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tìm cách gia tăng sức đề kháng nội tại

Ngày 6-3, tại TP.HCM, Hội tư vấn đầu tư và phát triển doanh nghiệp số nhỏ và vừa TP.HCM (CID HCM-SME) trực thuộc Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ TP.HCM đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2028.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành CID HCM-SME, trong đó ông Nguyễn Văn Toàn Cơ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ Felix, được bầu làm Chủ tịch. Ông San Anh Minh, Tổng giám đốc Công ty CP XNK Nông Sản Việt Nam được bầu làm Phó chủ tịch thường trực.

Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Nguyễn Văn Toàn Cơ, Chủ tịch CID HCM-SME nhấn mạnh: Hội không chỉ là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, mà là một hệ sinh thái thực chiến dành riêng cho các doanh nghiệp SME mong muốn bứt phá thông qua công nghệ và tài chính.

Ông Nguyễn Văn Toàn Cơ, Chủ tịch CID HCM-SME. Ảnh: THU HÀ

"CID HCM-SME sẽ đóng vai trò là cầu nối kết nối chuyên gia, công nghệ và nguồn lực tài chính nhằm giúp hội viên “đi nhanh hơn, đi xa hơn và mạnh lên bền vững”", ông Nguyễn Văn Toàn Cơ nhấn mạnh.

Cũng tại buổi ra mắt, ông Nguyễn Trí Tuấn Anh, Phó chủ tịch phụ trách tài chính CID HCM-SME cũng nhìn nhận, hiện nay trong bối cảnh chi phí đầu vào leo thang nhưng sức mua phục hồi chậm, nhiều doanh nghiệp SME đang rơi vào trạng thái “kẹt giữa hai gọng kìm”. Điều này khiến các đơn vị đối mặt nguy cơ đứt gãy dòng tiền và suy giảm niềm tin thị trường.

Chính vì thế, ông Tuấn Anh cho rằng ngoài sự hỗ trợ về các chính sách tài khóa đến từ cơ quan quản lý nhà nước, bản thân các doanh nghiệp phải nâng cao sức chống chịu nội tại từ việc quản trị rủi ro, các phương án dự phòng về thị trường, nhân sự, tài chính...

Cạnh đó, doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường, giảm sự phụ thuộc vào một bên, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ. Ngoài ra, doanh nghiệp SME cũng cần đầu tư cho con người và tư duy dài hạn.

Về mặt hỗ trợ của Hội, ông Tuấn Anh cho biết Hội sẽ làm cầu nối để kết nối đầu tư, đưa các dòng vốn và chuyên gia đến gần hơn với doanh nghiệp, trực tiếp tháo gỡ khó khăn về chuyển đổi số và tái cấu trúc tài chính cho hội viên. Song song với đó, Hội sẽ đảm bảo quyền lợi hợp pháp và nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng SME.