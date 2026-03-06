Một cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội thông báo hết xăng 06/03/2026 10:49

(PLO)- Doanh nghiệp đã chủ động nỗ lực liên hệ với các thương nhân đầu mối và phân phối khác nhưng đến nay vẫn chưa được bổ sung sản lượng xăng dầu kịp thời.

Sáng 6-3, cửa hàng xăng dầu Indel Hà Đông (địa chỉ tại 164 Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội) treo nhiều biển thông báo “Cửa hàng tạm hết xăng”. Nhiều người dân đi xe máy đang định vào đổ xăng, nhưng nhìn thấy các biển thông báo đành phải quay ra.

Một số người dân không để ý vẫn đi xe vào bên trong trụ bơm thì được nhân viên cửa hàng giải thích cửa hàng đã hết xăng, đành phải quay ra, tìm đến các cây xăng khác trong khu vực.

Anh Nguyễn Ngọc Hải (28 tuổi, phường Hà Đông) cho biết sáng cùng ngày, khi thấy xe gần cạn xăng nên ghé vào cửa hàng để đổ. Tuy nhiên, khi vừa ghé vào cửa hàng thì thấy nhân viên để biển thông báo cửa hàng đã hết xăng.

“Xe gần hết xăng nên tôi tạt vào đổ cho kịp đi làm, ai ngờ lại hết. Đành phải chạy sang cây xăng khác gần đó tìm chỗ đổ”, người dân này chia sẻ.

Cửa hàng xăng dầu INDEL Hà Đông (địa chỉ tại 164 Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội) treo nhiều biển thông báo “Cửa hàng tạm hết xăng”. Ảnh: AH

Trao đổi với PLO, một nhân viên của cửa hàng xăng dầu này cho biết hiện cửa hàng chỉ còn một lượng dầu diesel để duy trì trong khoảng 7 ngày tới, còn xăng thì đang không nhập được hàng.

Ông Dương Hoàng Dũng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Indel cho biết, trước tình trạng thiếu hụt nguồn cung xăng dầu, ngày 5-3, công ty đã có công văn gửi Sở Công Thương TP.Hà Nội đề nghị hỗ trợ kết nối, điều phối nguồn cung từ các thương nhân đầu mối/đơn vị phân phối khác trên địa bàn.

Theo ông Dũng, Công ty hiện có hai cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Hà Nội, gồm cửa hàng xăng dầu Indel Hà Đông và cửa hàng xăng dầu Indel Ngọc Hồi.

Với cửa hàng xăng dầu Indel Hà Đông, lượng bán hàng bình quân của xăng A95 ở mức 25.000 lít/ngày, dầu diesel là 4.000 lít/ngày. Tính đến 6 giờ sáng ngày 5-3 thì lượng xăng A95 ở cửa hàng này chỉ còn 18.650 lít và dầu diesel còn 1.592 lít. Đến hiện tại thì cửa hàng đang thông báo hết xăng.

Với cửa hàng xăng dầu Indel Ngọc Hồi, thời điểm 5 giờ sáng qua xăng A95 còn 13.921 lít, dầu diesel còn 9.016 lít.

Nhiều người dân đến Cửa hàng xăng dầu INDEL Hà Đông để đổ xăng nhưng đành phải quay ra vì cửa hàng hết xăng.

Theo ông Dương, trong thời gian qua, công ty luôn bảo đảm nguồn tài chính, nguồn hàng để đảm bảo việc bán hàng tại các cửa hàng diễn ra liên tục, không gián đoạn. Do tình hình xung đột tại Trung Đông diễn biến phức tạp từ ngày 28-2 dẫn đến nguồn cung xăng dầu nhập khẩu bị gián đoạn, việc phân bổ sản lượng từ các thương nhân đầu mối và phân phối trong nước gặp khó khăn.

Hệ quả, từ ngày 28-2 đến nay, công ty rơi vào tình trạng thiếu hụt, đứt nguồn cung xăng dầu. Các thương nhân đầu mối, phân phối thông báo hiện tại chưa có nguồn hàng để cung cấp.

“Mặc dù chúng tôi đã dự trữ nguồn hàng cho một kỳ đổi giá, nhưng do nguồn hàng khan hiếm và số lượng người dân đổ xô đi mua quá nhiều dẫn đến lượng hàng dự trữ của công ty đã bị thiếu hụt. Chúng tôi đã chủ động nỗ lực liên hệ với các thương nhân đầu mối và phân phối khác nhưng chưa được bổ sung sản lượng kịp thời”, ông Dương nói.

Theo ghi nhận, sáng 6-3, ngoại trừ cửa hàng xăng dầu Indel Hà Đông, một số cây xăng lân cận như Trạm xăng dầu Học viện Quân Y (86 Phùng Hưng), cửa hàng xăng dầu Hoàng Thành (161 Trần Phú), cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại 112 Trần Phú vẫn bán xăng dầu bình thường.

Một số cửa hàng xăng dầu lân cận vẫn bán xăng dầu bình thường. Ảnh: AH

Như trước đó PLO đã đưa tin, xung đột căng thẳng tại Trung Đông đang gây ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường dầu mỏ toàn cầu. Tại Việt Nam, một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phản ánh đã nhận được thông báo chiết khấu 0 đồng từ các kho hàng quen thuộc, kèm theo thông báo nguồn hàng khan hiếm.

Trong khi đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết đã họp với hai nhà máy lọc dầu và một số doanh nghiệp đầu mối. Các đơn vị cho biết nguồn nguyên liệu vẫn đủ để đảm bảo kế hoạch sản xuất đến hết tháng 3.

Tại phiên điều hành giá xăng dầu chiều 5-3, giá xăng dầu trong nước tăng rất mạnh, trong đó giá xăng tăng khoảng 2.000 đồng/lít, dầu diesel 4.000 đồng/lít, dầu hoả tăng hơn 7.000 đồng/lít.

Trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến an ninh năng lượng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 385 thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng. Sáng 5-3, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Tổ công tác.