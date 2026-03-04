Bình ổn giá xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của thế giới 04/03/2026 20:52

(PLO)- Ngay sau khi tình hình có những diễn biến mới, các bộ, ngành, cơ quan đã khẩn trương đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông tới nước ta và xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó.

Chiều 4-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình và các kịch bản, giải pháp ứng phó với những diễn biến mới trên thế giới thời gian qua có thể tác động tiêu cực đến nước ta, đặc biệt là xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông và các khu vực khác.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, ngay sau khi tình hình có những diễn biến mới, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã khẩn trương đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông tới nước ta và xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó.

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Ngoại giao chủ trì, xây dựng báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan có báo cáo gửi về Văn phòng Chính phủ trước 13 giờ hằng ngày. Các cơ quan phải ứng trực thường xuyên, phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan về đánh giá tình hình và các kịch bản, giải pháp ứng phó với những diễn biến mới trên thế giới thời gian qua. Ảnh: VGP

Phân tích và dự báo tình hình thời gian tới, Thủ tướng cho rằng có thể tác động tới Việt Nam về ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là về lạm phát và tăng trưởng; về an ninh năng lượng, logistics (do giá cả tăng cao), đứt gãy các chuỗi cung ứng, về công dân và người Việt Nam ở nước ngoài, an ninh -quốc phòng, an ninh trật tự và đối ngoại.

Để ứng phó kịp thời, hiệu quả với tình hình, đảm bảo đạt các mục tiêu đề ra, trong đó có tăng trưởng kinh tế từ 10%, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh phải luôn bình tĩnh, kiên trì, kiên định các nguyên tắc lớn, không hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh, cũng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; bám sát tình hình để xử lý linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, chủ động ứng phó.

Để ứng phó với các tác động trước mắt, Thủ tướng yêu cầu tập trung vào những giải pháp quan trọng. Đó là, thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình; chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm hơn nữa; hai chính sách này hỗ trợ lẫn nhau.

Thủ tướng cũng nêu rõ phải bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ năng lượng cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; kiểm soát tốt giá cả, thị trường, chống buôn lậu, không để găm hàng, đội giá, lũng đoạn thị trường làm ảnh hưởng đến người dân, trong đó nghiên cứu, triển khai các biện pháp bình ổn giá xăng, dầu theo quy định.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP

Với giải pháp về an ninh con người, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành tính toán phương án sơ tán công dân Việt Nam ra khỏi khu vực nguy cơ. Các cơ quan thông tin, truyền thông đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời, khách quan, đúng định hướng. Các bộ ngành, cơ quan phối hợp chặt chẽ, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế - xã hội phù hợp với các phương án khác nhau, cả ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời trong hôm nay, trình ngay Nghị quyết của Chính phủ sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi để góp phần đa dạng hóa nguồn cung, thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

Bộ Công Thương xây dựng kịch bản điều hành về đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến giá dầu; nghiên cứu, triển khai các biện pháp bình ổn giá xăng, dầu theo quy định. Các cơ quan khẩn trương trình Nghị quyết của Chính phủ về mở rộng hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản chủ động triển khai các giải pháp và xử lý các vấn đề theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền.