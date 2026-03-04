Bí thư Trần Lưu Quang chủ trì họp với 168 điểm cầu phường, xã, đặc khu về công tác chuẩn bị bầu cử 04/03/2026 18:14

(PLO)- Ban Chỉ đạo bầu cử TP.HCM họp với 168 điểm cầu phường, xã, đặc khu của TP để nghe báo cáo, tháo gỡ khó khăn trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Chiều 4-3, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Ban Chỉ đạo bầu cử TP.HCM) đã tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 168 điểm cầu phường, xã, đặc khu của TP để nghe báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử.

Cuộc họp do ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử TP.HCM chủ trì.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh còn khoảng 11 ngày nữa đến ngày bầu cử. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Bí thư Trần Lưu Quang nhận định, cuộc họp diễn ra trong bối cảnh còn khoảng 11 ngày nữa đến ngày bầu cử nhưng hiện khối lượng công việc rất nhiều, có cả những việc còn khó khăn, vướng mắc.

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả triển khai công tác tổ chức bầu cử, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM, cho biết đến nay Ủy ban bầu cử đã bám sát các nội dung chỉ đạo, lãnh đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, các bộ, ngành về công tác bầu cử.

TP.HCM đã triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và tiến độ; kịp thời triển khai đồng bộ các chủ trương, chỉ đạo và hướng dẫn về công tác bầu cử, từ Trung ương đến toàn hệ thống chính trị TP. Qua đó, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, làm cơ sở tổ chức thực hiện, các bước của quy trình bầu cử đúng tiến độ, đúng thẩm quyền.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử TP.HCM chủ trì họp với phường, xã, đặc khu. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Ủy ban bầu cử TP.HCM đã tổ chức 10 đoàn kiểm tra, giám sát tại 68 Ủy ban bầu cử cấp xã về tình hình triển khai, tiến độ chuẩn bị công tác bầu cử. Ngoài ra, HĐND TP.HCM đã tiến hành giám sát chuyên đề “Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam đã tổ chức kiểm tra công tác bầu cử tại 36 xã, phường, đặc khu; các địa phương đã triển khai đầy đủ các nội dung công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các đoàn kiểm tra, giám sát, Ủy ban bầu cử TP.HCM đã chỉ đạo UBND TP.HCM tổ chức họp trực tuyến với 168 phường, xã, đặc khu để hướng dẫn UBND cấp xã giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên, nhằm đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ, đúng quy định.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn TP.HCM luôn được quan tâm, chú trọng và triển khai đồng bộ hiệu quả. Tình hình an ninh, trật tự được giữ vững, ổn định không phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp liên quan.

Ủy ban bầu cử cấp xã đã xây dựng và triển khai Kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử. Đồng thời triển khai phương án phòng, chống dịch, bảo đảm vệ sinh, an toàn sức khỏe cho cử tri, ứng cử viên và lực lượng phục vụ bầu cử.

Song song đó, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, phương án cấp cứu tại chỗ trong thời gian bầu cử và kế hoạch triển khai phương án ứng phó, khắc phục hậu quả, bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp tại các địa điểm bỏ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bầu cử được diễn ra an toàn, thông suốt.

Ủy ban bầu cử TP.HCM cho biết, hiện đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, bắt đầu từ ngày 2-3 đến ngày 13-3. TP.HCM sẽ phát thẻ cử tri từ ngày 5-3 đến ngày 12-3. Ngày 15-3 sẽ tổ chức bầu cử.

Dự kiến, chậm nhất đến ngày 18-3, tổ bầu cử gửi biên bản kết quả kiểm phiếu. Ngày 22-3, Ủy ban bầu cử TP.HCM gửi biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội tại TP.HCM đến Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ngày 25-3, Ủy ban bầu cử TP.HCM, Ủy ban bầu cử cấp xã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp của mình.