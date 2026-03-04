Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô gặp nhiều thách thức từ bên ngoài 04/03/2026 13:02

(PLO)- Dù tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực, song Bộ Tài chính nhận định nhiệm vụ tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô năm 2026 còn nhiều thách thức.

Sáng 4-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2. Đây là phiên họp đầu tiên của Chính phủ sau Tết Bính Ngọ 2026.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất cập và khó khăn như sức ép điều hành vĩ mô, lạm phát, tỉ giá, lãi suất còn cao; giá vàng, bạc biến động mạnh.

Nguồn cung vốn cho nền kinh tế đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 10% là rất lớn; sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn; thủ tục hành chính còn rườm rà…

Bên cạnh đó, tình hình thế giới diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là việc Mỹ có chính sách thuế quan mới, xung đột quân sự tại Trung Đông gây gián đoạn vận tải biển, hàng không thế giới, tác động đến nguồn cung, giá dầu, khí LNG...

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, đại biểu tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm và xác định những trọng tâm chỉ đạo thời gian tới.

Cùng với đó, phân tích những điểm nghẽn, thách thức lớn cần tháo gỡ; phương án, kịch bản điều hành nào để kịp thời ứng phó với tình hình quốc tế, không để bị động… Cùng với đó, kiểm điểm công tác triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ. Ảnh: VGP

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô gặp nhiều thách thức

Báo cáo tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhận định, tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, nhiệm vụ tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô năm 2026 còn nhiều thách thức, nhất là từ bên ngoài.

Cụ thể, trong 2 tháng, nước ta tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng gần 3% so với cùng kỳ; nguồn cung, giá cả hàng hóa cơ bản ổn định.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 601,3 nghìn tỉ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được giữ vững. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 22,2% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, vốn FDI đăng ký mới 2 tháng đầu năm đạt 3,54 tỉ USD, tăng 61,5% so với cùng kỳ, vốn FDI thực hiện ước đạt 3,21 tỉ USD, tăng 8,8%.

Thu hút khách quốc tế ước đạt gần 4,7 triệu lượt người, tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 2 tháng đạt gần 64,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 29,4% so với cùng kỳ; tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 851,9 nghìn tỉ đồng, tăng 20,1%.

Đồng thời, Chính phủ tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, triển khai các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Công tác an sinh xã hội, lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, thông tin tuyên truyền, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội, rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy… được tiếp tục đẩy mạnh.

Cũng theo Bộ Tài chính, bên cạnh những kết quả đạt được, ổn định kinh tế vĩ mô chịu nhiều tác động từ bên ngoài; nhiệm vụ tăng trưởng quý I và cả năm 2026 còn nhiều thách thức. Thị trường tiền tệ, tỉ giá tiếp tục chịu áp lực từ bên ngoài; lãi suất huy động và cho vay có xu hướng tăng. Giá dầu, khí và hàng hóa phục vụ sản xuất biến động mạnh.

"Do đó, yêu cầu phải phối hợp đồng bộ, hiệu quả các chính sách, không để tác động hay đứt gãy cung - cầu năng lượng, tiếp tục ổn định thị trường, kiểm soát giá cả và hỗ trợ tăng trưởng", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Ngoài ra, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, nguồn thu ngân sách nhà nước… cũng được dự báo tiếp tục chịu tác động từ bên ngoài. Cán cân thương mại với một số thị trường lớn chưa thật sự bền vững.

Bên cạnh đó, thể chế, pháp luật đã đạt kết quả rõ nét, nhưng vẫn còn tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết; nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp. Công tác vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp còn một số khó khăn, vướng mắc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại Phiên họp. Ảnh: VGP

Hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính

Về bối cảnh thế giới sắp tới, Bộ Tài chính dự báo tình hình tiếp tục khó lường, nhất là căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự tại Trung Đông, cạnh tranh chiến lược, chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn.

Để phấn đấu đạt kịch bản tăng trưởng quý 1 của cả nước, tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu cả năm, Bộ Tài chính đề xuất một số nhóm giải pháp chủ yếu.

Cụ thể, phối hợp linh hoạt, chặt chẽ, hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Tiếp tục chú trọng hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính. Thúc đẩy và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; khai thác mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới.

Tập trung triển khai các Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời khẩn trương chuẩn bị khởi công 148 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; tập trung phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, triển khai hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp tài sản công ở Trung ương và địa phương.