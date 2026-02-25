Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước 25/02/2026 11:57

(PLO)- Để hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương rà soát những văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn thể chế.

Ngày 24-2, Chính phủ ban hành Nghị quyết 29 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước (Chương trình).

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn thể chế

Theo đó, để hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 79, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, Chương trình yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương và tổ chức liên quan quán triệt đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế nhà nước; đổi mới mạnh mẽ tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo; chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại, hành động quyết liệt.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ với các mục tiêu được lượng hóa cụ thể. Trong đó, chú trọng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các cơ quan, tổ chức kinh tế nhà nước. Ảnh: VIẾT LONG

Song song với đó, phân định rõ chức năng sở hữu, chức năng quản lý kinh tế, chức năng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ không vì mục tiêu lợi nhuận với chức năng kinh doanh.

Cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, giảm thời gian, chi phí tuân thủ, giảm thiểu can thiệp hành chính trực tiếp; phân cấp, phân quyền và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Có chính sách hiệu quả nhằm thu hút, trọng dụng nhân tài

Cùng với đó cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia trong các cơ quan, tổ chức kinh tế nhà nước. Có chính sách hiệu quả nhằm thu hút và trọng dụng nhân tài gắn với tiêu chuẩn năng lực, đạo đức nghề nghiệp, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Lồng ghép Chương trình, Kế hoạch hành động phát triển kinh tế nhà nước trong Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, cơ quan, địa phương hằng năm và 5 năm. Chủ động bố trí kinh phí hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động liên quan. Xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật công bằng, minh bạch theo cơ chế thị trường.

Phối hợp với Bộ Công an khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia để kịp thời giám sát, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn, tài sản, nguồn lực nhà nước.

Xây dựng cơ chế đủ mạnh để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong các trường hợp không có yếu tố tham nhũng, vụ lợi. Thiết lập quy trình xem xét độc lập, toàn diện và minh bạch để đánh giá bản chất vụ việc là sai sót khách quan hay vi phạm pháp luật nhằm xử lý đúng người, đúng tội.

Bên cạnh đó, Chương trình cũng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia; trong đó, dữ liệu về nguồn lực kinh tế nhà nước được chuẩn hoá, quản lý thống nhất, cập nhật thường xuyên.

Đồng thời, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý tài chính, tài sản nhà nước, đất đai, khoáng sản, đầu tư công..., bảo đảm tính răn đe; thu hồi tối đa cho nhà nước những tài sản, kinh phí bị sử dụng sai mục đích hoặc bị chiếm đoạt.

Xử lý nghiêm và công khai các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, đưa thông tin sai lệch, không chính xác, ảnh hưởng đến các tổ chức, đơn vị kinh tế nhà nước.