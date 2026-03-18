Nhật Bản cho Việt Nam vay 50 tỷ yên thúc đẩy chuyển đổi xanh 18/03/2026 15:08

(PLO)- Khoản vay ODA trị giá 50 tỷ yên từ Nhật Bản dự kiến được ký kết trong tháng 3-2026, không chỉ bổ sung nguồn lực tài chính mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Ngày 18-3, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) - Văn phòng tại Việt Nam phối hợp Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo cấp cao về ODA thế hệ mới Khoản vay Chương trình cho chuyển đổi xanh hướng tới tăng trưởng xanh và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki tham dự và phát biểu tại sự kiện. Tham dự Hội thảo có đại diện nhiều bộ, ngành, cơ quan liên quan và các doanh nghiệp hai nước.

Hội thảo tập trung thảo luận về khoản vay ODA thế hệ mới trị giá 50 tỷ yen (tương đương 320 triệu USD) với quy trình chuẩn bị được rút gọn và thủ tục giải ngân vốn nhanh chóng, đồng thời đảm bảo các mục tiêu phát triển thông qua thiết kế chính sách tốt và huy động nguồn lực hiệu quả.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương cho biết: “Nhu cầu về nguồn lực tài chính cho mục tiêu tăng trưởng xanh tại Việt Nam trong giai đoạn tới là rất lớn.

Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TT

Nhu cầu tài chính cho các biện pháp giảm phát thải trong từng lĩnh vực theo cam kết môi trường của Việt Nam ước tính đến năm 2030 là khoảng 68,75 tỷ USD”.

Trong đó, nguồn quốc gia tự thực hiện dự kiến khoảng hơn 24,7 tỷ USD, chiếm 36% và nhu cầu đối với nguồn lực hỗ trợ của quốc tế dự kiến khoảng 44 tỷ USD, chiếm 64%.

Để có thể bảo đảm được nguồn lực trên, Việt Nam mong muốn các đối tác nước ngoài, trong đó có Nhật Bản tiếp tục đồng hành, hợp tác và hỗ trợ Việt Nam cả về tài chính, công nghệ và nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh việc khoản vay trị giá 50 tỷ yên được phê duyệt và sẽ được ký kết trong tháng 3-2026 là kết quả rất quan trọng nhằm cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác “ODA thế hệ mới”.

Điều này cũng thể hiện đúng tinh thần của các khoản vay có điều kiện ưu đãi hơn, thủ tục đơn giản hơn, linh hoạt hơn, tài trợ cho một trong 4 lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Việt Nam là chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng góp chung cho quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki khẳng định: Khoản vay tổng trị giá 50 tỷ yên thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Nhật Bản trong việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC), thúc đẩy tăng trưởng xanh, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.

Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki nói, khoản vay không chỉ là hỗ trợ tài chính truyền thống mà còn là sáng kiến tiên phong. Ảnh: TT.

Trên hết, đây là một khuôn khổ hợp tác mang trong mình tiềm năng của “ODA trong kỷ nguyên mới”.

Theo Đại sứ Ito Naoki, khoản vay không chỉ là hỗ trợ tài chính truyền thống mà còn là sáng kiến tiên phong.

Chương trình đề xuất các dự án ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu vệ tinh của Nhật Bản để giúp Việt Nam tăng trưởng xanh, phòng chống thiên tai.

Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Văn phòng JICA tại Việt Nam khẳng định khoản vay mới dự kiến được giải ngân ngay trong năm 2026.

Tính từ khi có yêu cầu chính thức đến khi hai Chính phủ đạt thỏa thuận ban đầu chỉ mất 8 tháng - minh chứng cho tốc độ đáp ứng nhanh chóng trước nhu cầu thực tế.

Theo Trưởng Văn phòng JICA Việt Nam, điểm mấu chốt của chương trình cho vay này nằm ở tính toàn diện và cách tiếp cận chiến lược, bao gồm việc hỗ trợ kết nối các công ty Nhật Bản sở hữu khoa học, công nghệ và đổi mới với Chính phủ Việt Nam và các tổ chức liên quan để hợp tác và phối hợp.