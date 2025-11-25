Thủ tướng đề xuất 6 định hướng hợp tác Việt Nam - Nhật Bản 25/11/2025 15:25

(PLO)- Dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam – Nhật Bản lần thứ nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi mở, đề xuất 6 định hướng hợp tác lớn và cam kết luôn đồng hành cùng các địa phương, nhà đầu tư Nhật Bản.

Sáng 25-11, tại Quảng Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ nhất với chủ đề "Đồng hành phát triển toàn diện - Kiến tạo tương lai bền vững".

Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam – Nhật Bản lần thứ nhất là sự kiện quy mô lớn đầu tiên nhằm tăng cường kết nối giữa các địa phương Việt Nam và Nhật Bản, được thực hiện theo thỏa thuận giữa Thủ tướng hai nước nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản hồi tháng 4-2025.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gửi thông điệp tới Diễn đàn. Ảnh: Chinhphu.vn

Trong thông điệp gửi tới Diễn đàn, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nêu rõ Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trong công cuộc cải cách nhằm đạt được tăng trưởng kinh tế hơn nữa.

"Sức sống của các địa phương chính là sức sống của quốc gia. Sự năng động và năng lượng trẻ trung của các địa phương Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang lại những góc nhìn mới và sự khích lệ cho các địa phương Nhật Bản, đồng thời góp phần vào công cuộc chấn hưng địa phương của chính Nhật Bản. Tôi tin rằng chúng ta có thể cùng nhau tạo ra một tương lai bền vững với tinh thần đồng kiến tạo", Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Chinhphu.vn

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát, sau 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, quan hệ 2 nước đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng, tập trung khơi thông nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế để làm xung lực phát triển đột phá.

Theo Thủ tướng, bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được thời gian qua, dư địa, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản vẫn còn rất lớn.

Để góp phần khai thác hơn nữa dư địa này, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và địa phương 2 nước, Thủ tướng đề xuất, gợi mở 6 định hướng lớn để 2 bên tăng cường hợp tác, trao đổi và thảo luận tại Diễn đàn.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Chinhphu.vn

Thứ nhất, chủ động, sáng tạo, phát huy các tiềm năng, yếu tố bổ trợ giữa địa phương 2 nước để thúc đẩy hợp tác trên nguyên tắc cùng có lợi, "bên này cần, bên kia có", vì sự thịnh vượng chung.

Do đó, Thủ tướng đề nghị các địa phương thảo luận tập trung vào các tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của mình; mỗi địa phương xác định 1-2 lĩnh vực ưu tiên, mũi nhọn của địa phương mình, phấn đấu đề xuất 2-3 sáng kiến/dự án hợp tác cụ thể có thể triển khai trong 1-2 năm tới.

Thứ hai, xác định "lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực chính của sự hợp tác". Tại Diễn đàn lần này, ngoài các địa phương còn có hàng trăm doanh nghiệp 2 nước đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội kết nối, giao thương.

Thủ tướng đề nghị các địa phương 2 nước tập trung lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để chủ động có các chính sách ưu đãi, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp 2 nước kết nối, đầu tư.

Thứ ba, xác định giao lưu văn hóa, sự hiểu biết lẫn nhau là nền tảng của quan hệ hợp tác lâu dài.

Thứ tư, xác định đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải trở thành động lực tăng trưởng mới của hợp tác địa phương. Thủ tướng đề nghị hai bên nghiên cứu thúc đẩy các mô hình hợp tác về công nghệ số, AI, đô thị thông minh, vườn ươm khởi nghiệp, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D)…

Thứ năm, tăng cường hơn nữa hợp tác về chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, phòng, chống thiên tai; hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất dự án hợp tác cụ thể về hạ tầng xanh, chống ngập đô thị, xử lý rác - nước thải, nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo...

Thứ sáu, tăng cường hợp tác đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực cho nhau, trong bối cảnh Nhật Bản thiếu hụt lao động, còn Việt Nam đang trong giai đoạn dân số vàng và điều chỉnh chính sách sang dân số phát triển, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.