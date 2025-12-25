Đề xuất đặt tên công viên tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, TP.HCM 25/12/2025 18:44

(PLO)- Công ty TNHH Đầu tư và phát triển đô thị Vũng Tàu đề xuất bốn phương án đặt tên công viên tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo UBND TP.HCM tiến độ triển khai thực hiện dự án Công trình công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ được quy hoạch để trở thành một không gian văn hóa công cộng của TP.HCM. Ngoài ra một phần khu đất sẽ được dành để xây dựng Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.

Nhiều dịch vụ tiện ích

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, về chủ trương đầu tư, ngày 5-12, UBND TP đã có công văn giao Công ty TNHH Đầu tư và phát triển đô thị Vũng Tàu (Công ty) lập báo cáo nghiên cứu khả thi và dự thảo hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán (trong thời hạn hai tháng).

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ được quy hoạch để trở thành một không gian văn hóa, công cộng của TP.HCM. Ảnh: TT

Công tác phê duyệt quy hoạch, ngày 10-12 UBND phường Vườn Lài có công văn về chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng công viên tại ô phố II.N (bao gồm khu đất số 1 Lý Thái Tổ và số 2 Hùng Vương, phường Vườn Lài).

Về việc vận hành, khai thác công viên tại khu đất, sau khi hoàn thành giai đoạn 1 của công viên, Công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ TP thực hiện công tác duy tu, vận hành công viên cho đến khi hoàn chỉnh công viên giai đoạn 2.

Công ty có đề xuất bốn phương án đặt tên công viên tại khu đất này: Phương án 1 là công viên Cuộc Sống; phương án 2 là công viên Ngày Mai; phương án 3 là công viên Gắn Kết; phương án 4 là công viên Khát Vọng.

Theo đồ án quy hoạch tổng mặt bằng công viên đã được phê duyệt, trong công viên có khu vực triển lãm, trưng bày tại Nhà tưởng niệm về sự kiện COVID-19 và triển lãm Sài Gòn Xưa và Nay.

Để phục vụ người dân và du khách, trong phương án tổng mặt công viên đã được phê duyệt một số khu vực để tổ chức các dịch vụ cung ứng các tiện ích như: nhà hàng, quán cà phê. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu đề nghị được phối hợp với đơn vị dự kiến được giao quản lý, vận hành các dịch vụ để triển khai thực hiện từ thời điểm khánh thành giai đoạn 1 của công viên và đảm bảo tính liên tục, kế thừa.

Giải tỏa di dời để hoàn chỉnh công viên

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Công trình công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo một số nội dung sau:

Chỉ đạo UBND phường Vườn Lài bổ sung nhiệm vụ hoàn chỉnh công viên tưởng niệm số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài giai đoạn 2 vào đề xuất dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Trần Bình Trọng.

Chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Vũng Tàu và các Sở ngành có liên quan đề xuất UBND TP việc đặt tên công viên, cung cấp các thông tin, tư liệu phục vụ cho công tác triển lãm về sự kiện COVID-19 và Sài Gòn Xưa và Nay trong buổi lễ khánh thành đưa vào sử dụng giai đoạn 1 công viên.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM khẩn trương phối hợp Công ty tiếp nhận, quản lý công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài và tổ chức khai thác các loại hình kinh doanh, dịch vụ trong công viên theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Vũng Tàu khẩn trương hoàn thiện và trình báo cáo nghiên cứu khả thi và dự thảo hợp đồng dự án.