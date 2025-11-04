Kiến nghị định hướng quy hoạch không gian ngầm quanh khu đất số 1 Lý Thái Tổ 04/11/2025 18:02

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị các đơn vị có liên quan cần phối hợp rà soát để định hướng quy hoạch không gian ngầm tại vực xung quanh khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông tin về việc điều chỉnh lộ giới đường Trần Bình Trọng và tuyến đường sắt đô thị có liên quan đến khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Điều chỉnh lộ giới đường Trần Bình Trọng

Về lộ giới điều chỉnh đường Trần Bình Trọng, Sở Xây dựng thông tin đây là tuyến đường cần tăng cường năng lực thông hành, để đảm bảo tổ chức giao thông thuận lợi, kiến nghị điều chỉnh tăng lên bốn làn xe. Tổng bề rộng mặt đường sẽ là 17 m, bao gồm bốn làn xe, mỗi làn rộng 3,5m; dải phân cách giữa 2 m (hoặc bằng dải phân cách cứng, rào chắn); dải an toàn 0,25 m x 4.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ sẽ hình thành công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng. Ảnh: THUẬN VĂN

Về vỉa hè, đối với vỉa hè phía nhà dân, để giảm thiểu đền bù giải phóng mặt bằng, kiến nghị bề rộng vỉa hè phù hợp theo Bảng 6, Quy chuẩn QCVN07- 4:2023/BXD nhằm đảm bảo bố trí đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan, tối thiểu là 3 m.

Đối với vỉa hè phía công viên: Bề rộng được xác định theo hồ sơ thiết kế công viên.

Về ranh quản lý quy hoạch điều chỉnh, Sở Xây dựng kiến nghị lấy từ ranh hiện hữu phía nhà dân mở rộng thêm về phía công viên cho đủ lộ giới theo yêu cầu.

Định hướng quy hoạch không gian ngầm

Liên quan các tuyến đường sắt đô thị, Sở Xây dựng cho biết, theo quy hoạch có hai tuyến đường sắt đô thị (metro) được dự kiến bố trí theo các trục đường Lý Thái Tổ và đường Hùng Vương.

Tuyến metro số 1 (đoạn nối dài về phía Tây TP, từ Bến Thành đi An Hạ) dự kiến đi theo đường Lý Thái Tổ. Hiện nay, tuyến metro số 1 (đoạn nối dài) chưa được Ban Quản lý Đường sắt đô thị triển khai nghiên cứu cụ thể.

Tuyến metro số 3 (An Hạ - Hiệp Bình Phước), được dự kiến đi theo đường Hùng Vương. Tuyến này về cơ bản là sự kết nối cơ học của các dự án các tuyến metro số 3a và số 3b trước đây đã được UBND TP giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị triển khai thiết kế cơ sở. Hồ sơ thiết kế cơ sở (do Tư vấn TEDI South thực hiện) đã được UBND TP chấp thuận.

Theo đó, trên tuyến 3a một ga ngầm 2 tầng sẽ được bố trí ở vòng xoay Cộng Hòa. Dự kiến cao độ đỉnh ray là - 12,27 m (sâu khoảng 16,66 m so với mặt đất hiện hữu, được xem là ở gần mặt đất nhất ở mức có thể).

Vị trí bốn lối lên xuống của nhà ga ngầm gồm: Một lối trong công viên Âu Lạc, phía đường Trần Phú; một lối ở góc giao lộ Lý Thái tổ-Hùng Vương; một lối ở bên cạnh tòa nhà VNPT Vinaphone TP.HCM (bên phải, theo hướng từ đường Hùng Vương nhìn vào tòa nhà) và một lối ở bên cạnh khách sạn Equatorial (bên trái khách sạn, theo hướng từ đường Hùng Vương nhìn vào khách sạn).

Sở Xây dựng cho rằng trong thời gian tới, nếu tiếp tục giữ nguyên thiết kế của nhà ga ngầm vòng xoay Cộng Hòa thì đường hầm của metro số 1 đoạn nối dài sẽ phải đi phía dưới đường hầm của metro 3.

Do đó, nhà ga ngầm tại lân cận khu vực này của metro số 1 đoạn nối dài có thể cần được bố trí ở mức sâu hơn (tối thiểu tầng ke ga sẽ tương đương mức tầng -3) và cần bố trí lối đi bộ ngầm (từ đường Lý Thái Tổ nối qua đường Hùng Vương) cho hành khách chuyển tàu thuận tiện, nhanh chóng.

Hiện nay, các tuyến metro số 1 (đoạn nối dài về phía Tây TP) và số 3 đều trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Ban Quản lý Đường sắt đô thị sẽ thực hiện lựa chọn tư vấn để tối ưu hóa mạng lưới, cụ thể hóa các nội dung quy hoạch, xác định hướng tuyến, vị trí công trình và tổ chức kết nối liên thông trong hệ thống.

Trong đó nội dung thiết kế cơ sở liên quan đến tuyến số 3a nêu trên chỉ để tham khảo vì đã được thực hiện từ trước năm 2017, đến nay cần rà soát hiệu chỉnh. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần phối hợp rà soát để định hướng quy hoạch không gian ngầm tại vực xung quanh khu đất số 1 Lý Thái Tổ.