TP.HCM chỉ đạo nghiên cứu xây bia tưởng niệm người mất vì COVID-19 tại số 1 Lý Thái Tổ 24/10/2025 09:41

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp về dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, thuộc phường Vườn Lài.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ là khu đất trung tâm TP, có vị trí đặc biệt, nằm tiếp giáp ba tuyến đường (Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng), giáp tuyến metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ, tuyến metro số 3 trong tương lai (dự kiến bố trí 3 ga tiếp giáp khu đất).

Do đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo việc sớm đưa vào khai thác, sử dụng khu đất này là yêu cầu cấp thiết.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu xây bia tưởng niệm người mất vì COVID-19 tại khu "đất vàng" Lý Thái Tổ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cũng theo Chủ tịch UBND TP.HCM, hiện nay tỉ lệ diện tích công viên cây xanh trong khu vực nội đô TP rất thấp so với tiêu chuẩn quy hoạch; đồng thời, tiện ích công viên, không gian công cộng, sân chơi cho cộng đồng tại khu vực trung tâm chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân.

Trước thực trạng trên, việc ưu tiên bố trí quỹ đất phục vụ phát triển mảng xanh, hình thành công viên công cộng tại khu vực này là rất cần thiết, nhằm góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được giao Sở QH-KT khẩn trương phối hợp với UBND phường Vườn Lài nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch khu đất này theo hướng hình thành công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng. Đồng thời, nghiên cứu lồng ghép bố trí khu vực đặt bia tưởng niệm đồng bào từ nạn do đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, xem xét quy hoạch khoảng 4.000m (dự kiến tại vị trí góc đường Trần Bình Trọng và Lý Thái Tổ) để xây dựng trụ sở UBND phường Vườn Lài; nghiên cứu đầu tư lồng ghép thêm một số hạng mục chức năng (theo hình thức PPP) như bãi giữ xe ngầm và các dịch vụ tiện ích phù hợp khác, nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, tối ưu hóa không gian và đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND phường Vườn Lài khẩn trương lập đề xuất dự án cải tạo, chỉnh trang, mở rộng đường Trần Bình Trọng nối dài.

Sở Xây dựng được giao tổng hợp nội dung báo cáo của các đơn vị, tham mưu cho UBND TP.HCM báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP, đồng thời dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP báo cáo cho Ban Thường vụ Thành ủy.