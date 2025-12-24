Thành ủy Hà Nội công bố hàng loạt quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ 24/12/2025 11:34

(PLO)- Ông Đỗ Văn Trường, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội, được điều động đến công tác tại Ban Nội chính Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Sáng 24-12, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ, liên quan đến nhiều vị trí lãnh đạo tại các ban, sở, ngành và địa phương trên địa bàn TP.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã công bố 11 quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công cán bộ.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Đỗ Văn Trường (SN 1977), Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội, đến công tác tại Ban Nội chính Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Ông Lê Thanh Nam (SN 1971), Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời được giới thiệu để kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hà, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ, liên quan đến nhiều vị trí lãnh đạo tại các ban, sở, ngành và địa phương trên địa bàn TP. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Ông Nguyễn Tuấn Thịnh (SN 1971), đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khóa XV, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chuyên Mỹ, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND xã Chuyên Mỹ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Tiến Thiết (SN 1979), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, phân công đến công tác tại Văn phòng UBND TP Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND TP.

Ông Đàm Văn Huân (SN 1968), Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng có quyết định phân công, giới thiệu bà Bạch Liên Hương (SN 1975), Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ứng cử để bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Tuấn Long (SN 1976), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, phân công đến công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Ông Nguyễn Hoàng Trường (SN 1981), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoài Đức nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1976), Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoài Đức, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức, nhiệm kỳ 2021-2026.