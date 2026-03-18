Sau bầu cử, Thủ tướng có chỉ đạo quan trọng về nhân sự lãnh đạo các tỉnh, thành 18/03/2026 08:27

(PLO)- Để bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới đi vào hoạt động ổn định, Thủ tướng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy chuẩn bị tốt công tác nhân sự để tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đúng quy định.

Ngày 17-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 08/CT-TTg về tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri cả nước đã đi bầu cử vào ngày 15-3.

Khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ mới

Chỉ thị nêu rõ để tiếp tục triển khai các công việc sau ngày bầu cử, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Chỉ thị yêu cầu bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 – 2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1-4-2026. “Trường hợp đặc biệt chưa tổ chức được Kỳ họp thứ nhất trước ngày 31-3 do chưa bố trí được nhân sự giữ chức chủ tịch HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031, đề nghị báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định” - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn các chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, các Ban của HĐND các cấp; chủ tịch, phó chủ tịch UBND và ủy viên UBND các cấp.

Cùng với đó, chỉ đạo Thường trực HĐND cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh chậm nhất ngày 31-3; đồng thời, chỉ đạo Thường trực HĐND cấp xã trình chủ tịch UBND cấp tỉnh phê chuẩn chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã chậm nhất ngày 31-3.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND cấp tỉnh báo cáo về kết quả kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp tỉnh gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ chậm nhất ngày 3-4.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc Thường trực HĐND cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh theo quy định.

Bộ này cũng được yêu cầu phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, chậm nhất 17 giờ ngày 31-3, để bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1-4.

Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp tỉnh chậm nhất ngày 5-4.

Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, xây dựng phương án bổ sung biên chế khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp, hoàn thành trong tháng 4.

Đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ cấp xã, có phương án bổ sung biên chế

Liên quan đến việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát toàn bộ nội dung nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền tại các Nghị định trên lĩnh vực, ngành để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương. Từ đó, kịp thời sửa đổi, bổ sung, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Chỉ thị yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo Chính phủ về nội dung này (qua Bộ Nội vụ để tổng hợp), hoàn thành chậm nhất ngày 15-4.

Các bộ, cơ quan ngang bộ cũng được yêu cầu chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ, nhất là ở cấp xã.

Các bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương được giao tiếp tục hướng dẫn chính quyền địa phương, nhất là cấp xã về quy trình, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, bảo đảm thực hiện thuận lợi, thông suốt, hiệu quả, hoàn thành chậm nhất tháng 6-2026.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo của Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tổng hợp tình hình, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Bộ này cũng được yêu cầu chuẩn bị các nội dung sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (tháng 6-2026); nghiên cứu tiếp tục bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý công chức, viên chức; phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn địa phương tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Trong khi đó, UBND cấp tỉnh được yêu cầu rà soát, đánh giá tính khả thi và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, báo cáo Chính phủ (qua Bộ Nội vụ) chậm nhất ngày 15-4.

UBND cấp tỉnh cũng được giao tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp xã theo các văn bản pháp luật và chỉ đạo của trung ương, đồng thời hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn theo quy định.

Chỉ thị cũng yêu cầu UBND cấp tỉnh khẩn trương triển khai kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 21-TB/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng; rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, xây dựng phương án bổ sung biên chế khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp. Nhiệm vụ này hoàn thành trong tháng 4-2026.

Cùng với đó, tập trung bồi dưỡng kiến thức quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý sau kiện toàn các chức danh của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.

UBND cấp tỉnh cũng được giao rà soát, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; cải tạo, mua sắm tài sản công theo quy định và hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cấp xã hoạt động.

UBND cấp tỉnh báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Nội vụ) kết quả tình hình thực hiện vào ngày 25 hàng tháng; tổ chức sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.