TP.HCM sau 100 ngày 'tinh - gọn - mạnh': Ổn định bộ máy, tăng tốc cải cách hành chính

Vừa qua, UBND TP.HCM đã có báo cáo tổng kết đợt thi đua cao điểm 100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tinh gọn, giảm đầu mối
Theo UBND TP.HCM, kết quả thực hiện phát động đợt thi đua đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tạo tiền đề để cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy vai trò tham mưu Thành ủy, UBND TP trong lĩnh vực được phân công phụ trách.
Quá trình triển khai sắp xếp, hợp nhất của các cơ quan, đơn vị, địa phương đều đảm bảo thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng cũng như tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
UBND TP.HCM đánh giá trong toàn bộ quá trình thực hiện phong trào thi đua, các đơn vị luôn giữ vững nguyên tắc ổn định để phát triển, vừa triển khai công tác chuyên môn thường xuyên, vừa song song thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu tổ chức bộ máy. Nhờ đó, hoạt động của đơn vị không bị gián đoạn, chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được duy trì ổn định.
Bộ máy sau sắp xếp được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao tính liên thông, hạn chế chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện công khai, minh bạch, trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng, phù hợp với trình độ, năng lực chuyên môn.
“Quá trình chuyển tiếp không gây xáo trộn lớn, giữ được sự ổn định trong nội bộ, đồng thời tạo môi trường làm việc mới khoa học, hiệu quả hơn” – báo cáo nêu rõ.
Cũng theo UBND TP.HCM, các cơ quan, đơn vị đã tích hợp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ việc tái sử dụng dữ liệu nhằm cắt giảm thành phần thủ tục hành chính, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; chủ động tiếp cận các ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý điều hành đô thị, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông thông minh.
Công việc phát sinh nhưng nguồn lực hạn chế
Bên cạnh những mặt đạt được, UBND TP.HCM đánh giá thời gian đầu khi sáp nhập, một số phường, xã, đặc khu còn khó khăn. Đơn cử, một bộ phận công chức, người hoạt động không chuyên trách chưa kịp thời thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ, phương thức, cách làm việc mới trong thời gian đầu, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả và tiến độ xử lý công việc.
Một số nhiệm vụ mới phát sinh từ yêu cầu chuyển đổi số, cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội... làm tăng áp lực cho chính quyền địa phương.
Trong khi đó, địa bàn quản lý thay đổi, mở rộng sau điều chỉnh địa giới hành chính, làm phát sinh thêm khối lượng công việc; trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công chưa bảo đảm về diện tích. Trang thiết bị phục vụ công tác cơ bản là thiết bị cũ, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trên môi trường mạng.
Giai đoạn đầu áp dụng mô hình chính quyền hai cấp, thời gian giải quyết hồ sơ hành chính ở một số lĩnh vực bị kéo dài, đặc biệt với các hồ sơ có yếu tố liên thông giữa nhiều ngành như đất đai, xây dựng, đăng ký doanh nghiệp...
Một số trường hợp phát sinh khiếu nại, phản ánh do thay đổi địa giới làm thay đổi cơ quan tiếp nhận, hoặc sai sót khi cập nhật dữ liệu; cán bộ, công chức phải vừa làm vừa hoàn thiện quy trình, nên năng suất và chất lượng giải quyết hồ sơ chưa ổn định.
UBND TP.HCM đánh giá nguyên nhân của những hạn chế trên chủ yếu do quá trình triển khai mô hình chính quyền hai cấp còn mới ở giai đoạn đầu, cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa thật sự thống nhất, dẫn đến lúng túng trong phân công, phân cấp nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, khối lượng công việc phát sinh nhiều nhưng biên chế, nguồn lực tại một số phường, xã, đặc khu còn hạn chế.
Việc phân công, bố trí nhân sự sau sáp nhập có nơi còn chưa hoàn toàn phù hợp với năng lực, sở trường của tất cả công chức, tác động tâm lý của công chức cơ sở sau sắp xếp, thay đổi vị trí công tác và môi trường làm việc mới, làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác, dẫn đến cần thêm thời gian để thích nghi hoàn toàn…
Đồng bộ cơ sở dữ liệu chuyên ngành
Trong thời gian tới, để xây dựng bộ máy chính quyền TP “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, UBND TP.HCM sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật và ban hành đầy đủ các quy trình nội bộ, quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong mô hình chính quyền hai cấp.
Chuẩn hóa quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính giữa các cấp, các ngành, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, bảo hiểm xã hội.
Đồng thời, tập trung hoàn thiện và đồng bộ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành (dân cư, đất đai, doanh nghiệp, tài nguyên - môi trường, bảo hiểm, hộ tịch...) gắn với mã địa giới hành chính mới.
Tích hợp, liên thông các phần mềm quản lý hồ sơ giữa TP và các sở, ngành, UBND xã, phường, đặc khu để bảo đảm việc xử lý hồ sơ điện tử thông suốt, minh bạch và chính xác. Tăng cường ứng dụng nền tảng số trong quản lý, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả giải quyết hồ sơ hành chính, gắn với cơ chế giám sát, đánh giá công vụ.
TP.HCM cũng tổ chức đào tạo, tập huấn thường xuyên cho cán bộ, công chức, đặc biệt là những người trực tiếp xử lý hồ sơ hành chính, nhằm nắm vững quy trình mới và sử dụng thành thạo các công cụ số.
Tăng cường ý thức phục vụ nhân dân, tinh thần chủ động và phối hợp liên ngành, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giai đoạn chuyển tiếp. Xây dựng cơ chế đánh giá, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong xử lý hồ sơ và cải cách hành chính.
Phát huy vai trò Trung tâm phục vụ hành chính công và Cổng dịch vụ công TP trong tiếp nhận, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của người dân…
Nhiều mô hình, sáng kiến
Trong lĩnh vực cải cách hành chính đáp ứng nền “hành chính phục vụ”, qua 100 ngày thi đua, UBND TP.HCM đánh giá 100% thủ tục hành chính được công bố kịp thời, được niêm yết công khai đúng quy định theo thẩm quyền. 100% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính được thực hiện trên môi trường điện tử, trừ các văn bản có chứa bí mật nhà nước.
Tỉ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn từ 98% trở lên. Tỉ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các phường, xã, đặc khu trên từng lĩnh vực đạt trên 95%.
Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện ít nhất một mô hình, sáng kiến cải cách hành chính hoặc chuyển đổi số gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Đơn cử, Sở VH&TT đề xuất UBND TP ủy quyền thực hiện 12 nhiệm vụ, quyền hạn mới sau khi tổ chức chính quyền đô thị hai cấp; triển khai hệ thống xuất Giấy biên nhận tự động đối với thủ tục thông báo nhập khẩu văn hóa phẩm không kinh doanh; ứng dụng Google Sheets để theo dõi tiến độ, cảnh báo thời hạn xử lý và ban hành postcard hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục trực tuyến, giúp giảm tối đa việc đi lại.
Sở GD&ĐT tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành “đúng, đủ, sạch, sống”, kết nối dữ liệu dân cư; triển khai mô hình “phòng họp không giấy” và các nền tảng họp trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí.
Sở Xây dựng đưa vào vận hành Chatbot tra cứu thủ tục hành chính, chuẩn hóa quy trình nội bộ và hướng dẫn tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Trung tâm phục vụ hành chính công và 38 tổ địa bàn, góp phần tăng tính minh bạch và thuận tiện cho người dân.
Sở Dân tộc và Tôn giáo hoàn thành “Cẩm nang công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo” gửi đến các sở ngành và 168 phường, xã, đặc khu.
Ngoài ra, công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh với 395 dịch vụ công trực tuyến toàn phần hoặc một phần; 23.000 hộ dân áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường.