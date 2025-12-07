TP.HCM sau 100 ngày 'tinh - gọn - mạnh': Ổn định bộ máy, tăng tốc cải cách hành chính 07/12/2025 05:45

(PLO)- Trong thời gian tới, để tiếp tục xây dựng bộ máy chính quyền “tinh - gọn - mạnh", TP.HCM sẽ chuẩn hóa quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thiện và đồng bộ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành gắn với mã địa giới hành chính mới...

Vừa qua, UBND TP.HCM đã có báo cáo tổng kết đợt thi đua cao điểm 100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thủ Đức, TP.HCM có sáng kiến robot phục vụ người dân. Ảnh: TRẦN LINH

Tinh gọn, giảm đầu mối

Theo UBND TP.HCM, kết quả thực hiện phát động đợt thi đua đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tạo tiền đề để cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy vai trò tham mưu Thành ủy, UBND TP trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

Quá trình triển khai sắp xếp, hợp nhất của các cơ quan, đơn vị, địa phương đều đảm bảo thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng cũng như tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Cán bộ, công chức phường Sài Gòn nhiệt tình hỗ trợ người dân từ ngày đầu. Ảnh: NGUYỆT NHI

UBND TP.HCM đánh giá trong toàn bộ quá trình thực hiện phong trào thi đua, các đơn vị luôn giữ vững nguyên tắc ổn định để phát triển, vừa triển khai công tác chuyên môn thường xuyên, vừa song song thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu tổ chức bộ máy. Nhờ đó, hoạt động của đơn vị không bị gián đoạn, chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được duy trì ổn định.

Bộ máy sau sắp xếp được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao tính liên thông, hạn chế chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện công khai, minh bạch, trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng, phù hợp với trình độ, năng lực chuyên môn.

“Quá trình chuyển tiếp không gây xáo trộn lớn, giữ được sự ổn định trong nội bộ, đồng thời tạo môi trường làm việc mới khoa học, hiệu quả hơn” – báo cáo nêu rõ.

Ứng dụng robot phục vụ đã tạo sự hài lòng cho người dân. Ảnh: TRẦN LINH

Cũng theo UBND TP.HCM, các cơ quan, đơn vị đã tích hợp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ việc tái sử dụng dữ liệu nhằm cắt giảm thành phần thủ tục hành chính, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; chủ động tiếp cận các ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý điều hành đô thị, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông thông minh.

Công việc phát sinh nhưng nguồn lực hạn chế

Bên cạnh những mặt đạt được, UBND TP.HCM đánh giá thời gian đầu khi sáp nhập, một số phường, xã, đặc khu còn khó khăn. Đơn cử, một bộ phận công chức, người hoạt động không chuyên trách chưa kịp thời thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ, phương thức, cách làm việc mới trong thời gian đầu, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả và tiến độ xử lý công việc.

Một số nhiệm vụ mới phát sinh từ yêu cầu chuyển đổi số, cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội... làm tăng áp lực cho chính quyền địa phương.

Địa bàn rộng, công việc nhiều sau khi sắp xếp địa giới hành chính. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong khi đó, địa bàn quản lý thay đổi, mở rộng sau điều chỉnh địa giới hành chính, làm phát sinh thêm khối lượng công việc; trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công chưa bảo đảm về diện tích. Trang thiết bị phục vụ công tác cơ bản là thiết bị cũ, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trên môi trường mạng.

Giai đoạn đầu áp dụng mô hình chính quyền hai cấp, thời gian giải quyết hồ sơ hành chính ở một số lĩnh vực bị kéo dài, đặc biệt với các hồ sơ có yếu tố liên thông giữa nhiều ngành như đất đai, xây dựng, đăng ký doanh nghiệp...

Một số trường hợp phát sinh khiếu nại, phản ánh do thay đổi địa giới làm thay đổi cơ quan tiếp nhận, hoặc sai sót khi cập nhật dữ liệu; cán bộ, công chức phải vừa làm vừa hoàn thiện quy trình, nên năng suất và chất lượng giải quyết hồ sơ chưa ổn định.

UBND TP.HCM đánh giá nguyên nhân của những hạn chế trên chủ yếu do quá trình triển khai mô hình chính quyền hai cấp còn mới ở giai đoạn đầu, cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa thật sự thống nhất, dẫn đến lúng túng trong phân công, phân cấp nhiệm vụ.

Đông người dân đến thực hiện thủ tục trong những ngày đầu sau sắp xếp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bên cạnh đó, khối lượng công việc phát sinh nhiều nhưng biên chế, nguồn lực tại một số phường, xã, đặc khu còn hạn chế.

Việc phân công, bố trí nhân sự sau sáp nhập có nơi còn chưa hoàn toàn phù hợp với năng lực, sở trường của tất cả công chức, tác động tâm lý của công chức cơ sở sau sắp xếp, thay đổi vị trí công tác và môi trường làm việc mới, làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác, dẫn đến cần thêm thời gian để thích nghi hoàn toàn…

Đồng bộ cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Trong thời gian tới, để xây dựng bộ máy chính quyền TP “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, UBND TP.HCM sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật và ban hành đầy đủ các quy trình nội bộ, quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong mô hình chính quyền hai cấp.

Chuẩn hóa quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính giữa các cấp, các ngành, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, bảo hiểm xã hội.

Các địa phương tăng cường đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân. Ảnh: NGUYỆT NHI - TRẦN LINH

Đồng thời, tập trung hoàn thiện và đồng bộ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành (dân cư, đất đai, doanh nghiệp, tài nguyên - môi trường, bảo hiểm, hộ tịch...) gắn với mã địa giới hành chính mới.

Tích hợp, liên thông các phần mềm quản lý hồ sơ giữa TP và các sở, ngành, UBND xã, phường, đặc khu để bảo đảm việc xử lý hồ sơ điện tử thông suốt, minh bạch và chính xác. Tăng cường ứng dụng nền tảng số trong quản lý, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả giải quyết hồ sơ hành chính, gắn với cơ chế giám sát, đánh giá công vụ.

TP.HCM cũng tổ chức đào tạo, tập huấn thường xuyên cho cán bộ, công chức, đặc biệt là những người trực tiếp xử lý hồ sơ hành chính, nhằm nắm vững quy trình mới và sử dụng thành thạo các công cụ số.

Tăng cường ý thức phục vụ nhân dân, tinh thần chủ động và phối hợp liên ngành, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giai đoạn chuyển tiếp. Xây dựng cơ chế đánh giá, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong xử lý hồ sơ và cải cách hành chính.

Phát huy vai trò Trung tâm phục vụ hành chính công và Cổng dịch vụ công TP trong tiếp nhận, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của người dân…