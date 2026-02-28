Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quy hoạch đường sá phải có tầm nhìn trăm năm 28/02/2026 18:31

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đà Nẵng làm quy hoạch cho thật tốt, có tầm nhìn dài hạn, nhất là quy hoạch đường sá phải có tầm nhìn trăm năm.

Chiều 28-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh hai tháng đầu năm và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Đầu tư nhiều dự án giao thông lớn

Theo báo cáo, sau khi hợp nhất, yêu cầu kết nối giao thông từ trung tâm TP Đà Nẵng về phía nam, phía tây để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là rất cấp bách.

Các trục quốc lộ trên địa bàn TP hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, đang cần đầu tư nâng cấp, cải tạo nhưng chưa cân đối ngân sách. Cụ thể như Quốc lộ 14B khoảng 4.100 tỉ đồng, Quốc lộ 40B khoảng 1.950 tỉ đồng, Quốc lộ 14G khoảng 5.000 tỉ đồng…

Khu vực miền núi của Đà Nẵng có địa bàn rộng lớn, địa hình chia cắt, thường xuyên ngập lụt vào mùa mưa lũ nên khó khăn trong việc tiếp cận, cứu hộ cứu nạn.

Do đó cần xây dựng các tuyến đường ngang vượt lũ, kết cấu cầu cạn tại một số khu vực thường xuyên ngập lụt. Các tuyến đường này kết nối từ Quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh theo các trục hành lang Đông – Tây.

Trong đó bao gồm các hướng tuyến: Hòa Vang – Đông Giang; Điện Bàn – Đại Lộc – Thạnh Mỹ; Hội An – Nam Phước – Duy Xuyên – Nông Sơn – đường Đông Trường Sơn; Thăng Bình - Hiệp Đức – Phước Sơn; Tam Kỳ - Tiên Phước – Trà My – Nam Trà My.

Tổng quy mô dự kiến của các tuyến đường trên khoảng 300 km. Tổng mức đầu tư khoảng 90.000 tỉ đồng; dự kiến phân kỳ đầu tư trong 10 năm nhưng khả năng cân đối ngân sách của TP đang khó khăn.

Đà Nẵng đề nghị Chính phủ hỗ trợ ngân sách nâng cấp, cải tạo các tuyến Quốc lộ 14B, 14G, 40B; các tuyến đường, cầu cạn vượt lũ nói trên.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Có thể phát hành trái phiếu để đầu tư hạ tầng

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đà Nẵng làm quy hoạch cho thật tốt, có tầm nhìn dài hạn, nhất là đường sá phải có tầm nhìn trăm năm.

Thủ tướng cho rằng Đà Nẵng cần xếp hạng thứ tự ưu tiên đối với các dự án hạ tầng giao thông để đầu tư. Từ đó có thể phát hành trái phiếu hoặc làm theo phương thức hợp tác công – tư.

Nếu vẫn thiếu nguồn lực thì Bộ Tài chính xem xét các kiến nghị của Đà Nẵng nhưng vẫn trên tinh thần theo thứ tự ưu tiên so với các địa phương khác, và TP vẫn phải chủ động là chính.

Thủ tướng đánh giá, sau hợp nhất, lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Đà Nẵng là hệ cửa ngõ kép với cảng biển - hàng không - đường sắt - cửa khẩu và hành lang bắc – nam, đông – tây.

Đà Nẵng có nhiều cơ hội phát triển các ngành kinh tế tiềm năng. Về công nghiệp có Khu kinh tế mở Chu Lai - khu kinh tế ven biển đầu tiên của Việt Nam; các khu công nghiệp như Điện Nam - Điện Ngọc, Tam Thăng, Đông Quế Sơn

Về nông nghiệp, Đà Nẵng có sâm Ngọc Linh được xem là quốc bảo của Việt Nam. Đồng thời có nhiều vùng đất trồng lúa, cây ăn quả, rau sạch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Về dịch vụ, TP có tiềm năng lớn phát triển du lịch chất lượng cao, dịch vụ logistics và hậu cần cảng biển, trung tâm tài chính và kinh tế số, dịch vụ công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo.

Theo Thủ tướng, Đà Nẵng là một TP đáng sống, trung tâm du lịch tiêu biểu của cả nước. TP có điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhiều tài nguyên du lịch mang giá trị toàn cầu.

Đây đều là những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh quan trọng để tạo tiền đề, nền tảng cho Đà Nẵng vươn mình phát triển mạnh mẽ, bứt phá trong thời gian tới.