Phát động lan tỏa Bộ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới 21/03/2026 18:04

(PLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp thực thi, lan tỏa Bộ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam, hướng tới phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Ngày 21-3, Diễn đàn quốc gia Văn hóa với doanh nghiệp năm 2026 được tổ chức với chủ đề Văn hóa kinh doanh Việt Nam – Hệ giá trị mới từ tư duy đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng XIV.

Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã chính thức phát động, kêu gọi cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp cả nước thực thi và lan tỏa Bộ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam liêm chính - sáng tạo - trách nhiệm - hội nhập không chỉ là yêu cầu phát triển, mà còn là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự và phát biểu tại Diễn đàn Quốc gia "Văn hoá với Doanh nghiệp" năm 2026, công bố Bộ giá trị Văn hoá kinh doanh Việt Nam. Ảnh: VGP

“Đề nghị các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương không ngừng xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thúc đẩy lan tỏa giá trị văn hóa, đạo đức kinh doanh qua từng chính sách. Mỗi doanh nghiệp phải trở thành trung tâm lan tỏa giá trị văn hóa tích cực, thực hành 28 chữ vàng văn hóa kinh doanh Việt Nam; mỗi doanh nhân là một đại sứ văn hóa kinh doanh Việt Nam”- Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng dẫn lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi”, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu trong kinh doanh phải giữ chữ tín, đặt lợi ích của nhân dân và đất nước lên trên hết.

Sau gần 40 năm đổi mới, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ với hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực tư nhân đóng góp khoảng 60-65% GDP và tạo việc làm cho hơn 30 triệu lao động. Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt trên 920 tỉ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế thương mại lớn nhất thế giới.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với 17 hiệp định thương mại tự do và hơn 60 nền kinh tế đối tác, yêu cầu về minh bạch, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững ngày càng cao, văn hóa kinh doanh được xác định không chỉ là chuẩn mực đạo đức mà còn là điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, doanh nghiệp muốn đi xa phải đi cùng văn hóa, muốn xây dựng thương hiệu mạnh phải dựa trên nền tảng đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Tại diễn đàn, Bộ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam với 7 nhóm giá trị cốt lõi, 28 “chữ vàng” cũng được công bố, gồm: Thượng tôn pháp luật - Chữ tín làm đầu - Lấy dân làm gốc - Đổi mới sáng tạo - Trách nhiệm cộng đồng - Gìn giữ bản sắc - Khát vọng vươn xa.

Phó Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp lấy liêm chính làm nền tảng, sáng tạo làm động lực, hợp tác làm sức mạnh và phát triển bền vững làm mục tiêu lâu dài; đồng thời không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Theo ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Bộ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới được xây dựng trên triết lý: doanh nghiệp tồn tại và phát triển vì hạnh phúc của con người, vì sự thịnh vượng của đất nước và tương lai các thế hệ mai sau.

Các đại biểu trao đổi tại phiên thảo luận. Ảnh: VT.

Với thông điệp Chính phủ kiến tạo – Doanh nghiệp hành động – Văn hóa dẫn dắt, bộ giá trị gồm 12 giá trị cốt lõi, kỳ vọng trở thành nền tảng hình thành chuẩn mực doanh nghiệp Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững và giàu bản sắc.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho rằng trong kỷ nguyên hội nhập, văn hóa kinh doanh đã trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp.

Thành công của một thương hiệu không chỉ dựa vào công nghệ hay nguồn vốn, mà còn phụ thuộc vào tính chính trực, minh bạch và bản sắc văn hóa mà doanh nghiệp xây dựng.

Theo bà Thủy, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định rõ nhiệm vụ xây dựng đội ngũ doanh nhân có chuẩn mực đạo đức và văn hóa kinh doanh mang đậm bản sắc dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa quốc tế.

Diễn đàn năm nay gồm hai phiên tọa đàm với các chủ đề Chính phủ kiến tạo - Hoàn thiện thể chế cho chuẩn mực kinh doanh mới và Doanh nghiệp hành động - Lan tỏa giá trị và nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam.

Qua đó khẳng định vai trò của Nhà nước trong kiến tạo thể chế, của doanh nghiệp trong tăng trưởng và đổi mới sáng tạo, còn văn hóa là nền tảng dẫn dắt phát triển bền vững.