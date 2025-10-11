Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lễ hội Văn hoá thế giới tại Hà Nội 'sẻ chia với đồng bào bị thiên tai' 11/10/2025 10:25

(PLO)- Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, văn hóa là "sợi tơ hồng" kết nối giữa con người với con người, kết nối các quốc gia, kết nối thế giới; văn hóa không có biên giới.

Tối 10-10, tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội (Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Lễ hội Văn hoá thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.

Cùng dự có bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện tổ chức Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại Việt Nam; Trưởng Đoàn ngoại giao tại Hà Nội, Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama; các thành viên Ngoại giao đoàn, các nghệ sĩ và sứ giả của các nền văn hóa từ khắp nơi trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự khai mạc Lễ hội Văn hoá thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan không gian văn hóa quốc gia của các nước tham dự Lễ hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Văn hóa - sức mạnh nội sinh, sức mạnh đoàn kết quốc tế

Dự và phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh văn hóa là "sợi tơ hồng" kết nối giữa con người với con người, kết nối các quốc gia, kết nối thế giới; văn hóa không có biên giới. Ông đánh giá Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất năm 2025 là một sự kiện kết nối giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết hiện Việt Nam đang trải qua đợt thiên tai "bão chồng bão, lũ lụt chồng lũ lụt", quý III vừa qua Việt Nam phải hứng chịu 8 cơn bão, riêng tháng 9 hứng chịu 4 cơn bão, một bộ phận người dân đang phải vật lộn với những khó khăn do thiên tai gây ra.

Ông gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc nhất đến những địa phương, gia đình có mất mát, thiệt hại về người và tài sản; đồng thời kêu gọi sự đóng góp, chung tay, chia sẻ của đồng bào cả nước, của bạn bè quốc tế đối với những người đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện nghi thức đặc biệt (vẽ tranh gốm ngũ sắc) khai mạc Lễ hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người anh hùng dân tộc vĩ đại, Danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam đã chỉ rõ "văn hóa soi đường cho quốc dân đi"; Đảng Cộng sản Việt Nam xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh, văn hóa có tính khoa học, có tính dân tộc và có tính đại chúng.

Hiện nay, Việt Nam đang tiếp tục cụ thể hóa đường lối văn hóa này của Đảng, để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh, kết nối giữa con người với con người, kết nối các nền kinh tế. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, góp phần quốc tế hóa văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam ra với bạn bè quốc tế và dân tộc hóa văn minh của thế giới vào Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ nếu làm được điều này sẽ góp phần làm cho nhân dân được hưởng thụ nhiều hơn nữa văn hóa dân tộc, văn minh thế giới. Ông mong muốn các bộ, các ngành, các địa phương và đặc biệt là các nước, đối tác quốc tế tiếp tục hưởng ứng Lễ hội Văn hóa Thế giới được Việt Nam tổ chức hằng năm.

Thủ tướng trân trọng cảm ơn bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đã có ý tưởng rất tốt đẹp về Lễ hội Văn hoá thế giới; cảm ơn các bộ, ngành, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam đã góp phần tổ chức Lễ hội.

Đồng thời, Thủ tướng cũng đánh giá cao chương trình đã thể hiện đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, trong đó có văn hóa sẻ chia, văn hóa giúp đỡ nhau với tình dân tộc, nghĩa đồng bào; góp phần chia sẻ, gửi gắm tình cảm bằng nhiều hình thức khác nhau tới đồng bào đang chịu hậu quả của biến đổi khí hậu, trong đó có các cơn bão và đợt mưa lũ hiện nay.

"Chúng ta sẽ tiếp tục phát huy vai trò của văn hóa là sức mạnh nội sinh, đồng thời là sức mạnh liên kết, sức mạnh đoàn kết quốc tế, cùng nhau sẻ chia trước thiên tai, hậu quả của biến đổi khí hậu vốn mang tính toàn dân, toàn diện và toàn cầu, đòi hỏi phải có sự đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và giúp đỡ lẫn nhau, trong đó có sợi dây văn hóa"- Thủ tướng nói.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khi văn hóa kết nối thì nhân loại sẽ đoàn kết

Trong bài phát biểu chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng với Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhận định từ lâu, Hà Nội đã là cầu nối giữa các nền văn hóa, là một thành phố nơi giá trị truyền thống giao thoa với sự sáng tạo.

Ông cho biết UNESCO vinh dự được đồng hành trong lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội lần thứ nhất vào đúng ngày 10-10, tại Thủ đô ngàn năm tuổi, Thăng Long – Hà Nội, ở trung tâm quyền lực suốt chiều dài lịch sử của thành phố, Hoàng thành Thăng Long, một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, đã và đang tiếp tục thể hiện tinh thần bền bỉ của dân tộc Việt Nam.

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và tình đoàn kết của UNESCO với các khu vực bị ảnh hưởng do các đợt thiên tai vừa qua.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới các gia đình đã mất nhà cửa và người thân. Trong những thời khắc khó khăn này, văn hóa nhắc nhở chúng ta về cội nguồn của mình, đó là cội nguồn của sự kiên cường, lòng nhân ái, và của năng lực cùng nhau kiến thiết lại cuộc sống"- ông Jonathan Wallace Baker phát biểu.

Ông đánh giá Lễ hội đã thể hiện rõ nét tinh thần nói trên và cho thấy văn hóa không chỉ tôn vinh vẻ đẹp và sự sáng tạo-mà còn là nguồn cảm hứng cho lòng trắc ẩn, sự phục hồi và tình đoàn kết; "khẳng định rằng sự khác biệt văn hóa không chia rẽ chúng ta, mà lại thực sự kết nối chúng ta lại với nhau".