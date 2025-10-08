Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ 08/10/2025 12:12

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ, không để người dân đói, khát.

Trưa 8-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn cho người dân. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 7-10 hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội.

Tổng lượng mưa nhiều nơi khoảng 300-400 mm, cá biệt có nơi trên 560 mm; trên sông Cầu xuất hiện lũ đặc biệt lớn (tại trạm Gia Bảy, Thái Nguyên đạt đỉnh 29,9 m lúc 3h ngày 8-10, trên mức lịch sử năm 2024). Tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt là tại Thái Nguyên đã xảy ra tình trạng ngập lụt, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, hạ tầng và sản xuất.

Thống kê sơ bộ, Thái Nguyên có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương; 5.450 căn nhà bị thiệt hại. Nhiều xã phường, điểm dân cư bị cô lập. Nhiều khu vực sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt.

Đến động viên người dân vùng thiên tai và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên), Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân vùng lũ tại Thái Nguyên. Ảnh: VGP

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước, đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động, trong đó tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

Cùng với đó, triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ đầu.

Các lực lượng bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.