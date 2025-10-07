TS Huy Nguyễn kêu gọi cứu gia đình đang trú trên mái nhà giữa mưa lũ 07/10/2025 17:13

(PLO)- TS Huy Nguyễn đã chia sẻ bài kêu cứu về một gia đình mắc bệnh hiểm nghèo, hiện đang kẹt trên mái nhà khi nước lũ dâng cao, đồng thời kêu gọi cứu trợ khẩn cấp.

Trưa ngày 7-10, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy (chủ tài khoản Facebook Huy Nguyễn), chuyên gia nghiên cứu thời tiết và cảnh báo thiên tai, đã chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội về một trường hợp khẩn thiết cần cứu hộ. Bài viết nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng.

Đó là trường hợp của gia đình chị Phạm Thị Ngà, ở gần khu vực Đồng Quán, Dân Tiến, Thái Nguyên đã phải di chuyển lên mái nhà hàng xóm từ 3 giờ sáng nhưng nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao, sắp ngập hết mái nhà hàng xóm.

Họ đã gọi đến các số cứu hộ được chia sẻ nhưng vẫn chưa nhận được hỗ trợ. Gia đình không kịp mang theo đồ ăn hay bất cứ tài sản gì, mọi tài sản đã bị dòng nước cuốn trôi. Hiện họ chỉ cần cứu trợ về con người, đảm bảo an toàn tính mạng.

Trao đổi với PLO, cho hay khi biết được hoàn cảnh của chị Ngà, anh liền chia sẻ thông tin này trên Facebook của mình. Theo TS Huy Nguyễn, việc cứu trợ chỉ nên được thực hiện bởi những đoàn gần nhất, có trang bị an toàn và kinh nghiệm.

Khi tiếp cận, cần mang theo đồ ăn nhanh, nước uống và áo ấm để hỗ trợ người dân, đồng thời ưu tiên sơ tán họ đến các khu nhà cao tầng an toàn. Khi chia sẻ trường hợp này, TS Huy Nguyễn khuyến cáo, trong khi chờ cứu hộ, người dân nên tìm vị trí cao nhất để trú ẩn, che mưa và giữ ấm tạm thời, bởi mưa dự kiến sẽ giảm vào buổi tối.

Nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao ngập gần bằng mái nhà. Ảnh: NVCC



Trưa ngày 7-10, chị Phạm Thị Ngà (50 tuổi, xóm Đồng Quán, xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên, tên Facebook là Huệ Lê) nhấc máy nghe cuộc điện thoại của chúng tôi với giọng khàn đặc vì mất ngủ suốt đêm. Từ 2 giờ 30 sáng, nước lũ bất ngờ dâng cao, cuốn theo mọi thứ.

Gia đình chị đang chăm sóc con trai 28 tuổi, mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Căn bệnh được phát hiện cách đây khoảng ba tháng. Trong hơn một tháng đầu, gia đình đã đưa người con đi điều trị tại bệnh viện nhưng tình hình sức khỏe không có chuyển biến tích cực nên phải đưa về nhà.

“Nhà tôi ngập đến mái, tấm lợp không trèo được, phải nhờ lên nóc nhà tắm của hàng xóm để trú. Con đi lại không được nhiều, chỉ có thể ngồi một lúc rồi lại phải nằm. Khi mưa, chúng tôi chỉ có thể trùm bạt để ngồi trên mái nhà, không có gì ăn uống. Việc di chuyển lên mái hoàn toàn nhờ sự giúp đỡ của chồng và hàng xóm” - chị Ngà nghẹn ngào nói.

Bốn người trong gia đình vẫn chưa thể tiếp cận thực phẩm hay nước uống. Dù có thể liên lạc qua mạng xã hội, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được khu vực do mưa lớn và ngập sâu.

Người nhà phải ngồi trên nóc nhà tránh lũ. Ảnh: NVCC

Được biết, sau bài chia sẻ của TS Huy Nguyễn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo lực lượng cứu hộ đến trực tiếp hỗ trợ gia đình chị Ngà.

"Tôi cảm thấy yên tâm và có thể tập trung lo cho những nơi khác, bởi chiều nay sự cố mưa lũ đã xảy ra ở rất nhiều nơi"- TS Huy Nguyễn chia sẻ với PLO.