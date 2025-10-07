Hà Nội, Thái Nguyên mưa lớn nhất Bắc Bộ sau bão số 11 07/10/2025 14:00

(PLO)- Sau Hà Nội, Thái Nguyên là tỉnh mưa lớn nhất ở Bắc Bộ, hiện đang ngập nặng tại nhiều khu vực. Bộ NN&MT cảnh báo khả năng xảy ra lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam.

Ảnh hưởng của bão số 11 và hoàn lưu sau bão, mưa lớn trên diện rộng đã xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Theo thống kê ban đầu, lượng mưa lớn tập trung ở các tỉnh: Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh, trong đó Thái Nguyên và Hà Nội có lượng mưa lớn nhất.

"Trong một tuần, nhà tôi hai lần bị ngập"

Sáng sớm 7-10, chỉ trong vòng hai đến ba giờ đồng hồ mưa lớn, nhiều tuyến đường và khu dân cư tại phường Phú Lương (Hà Nội) đã ngập sâu trong nước.

Khoảng 4 giờ sáng, mưa bắt đầu nặng hạt. Đến hơn 7 giờ, nhiều đoạn đường ở phường này đã ngập sâu từ 30 đến 60 cm. Trước cổng trường tiểu học, nước dâng trắng sân, sóng dội vào tận bậc thềm.

Nhiều khu vực ở Hà Nội ngập nặng. Ảnh: AH

“Chỉ trong vòng một tuần, ngày 30-9 và hôm nay, nhà con trai tôi đã hai lần bị ngập. Nước từ ngoài đường dâng lên rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ngập lên đầu gối và tràn vào nhà. Đây là hai lần ngập trong suốt hơn chục năm qua"- bà Vi Thị Thiết thở dài.

Không riêng bà Thiết, chị Trần Thị Hậu, công nhân làm việc tại cụm công nghiệp Thanh Oai, cũng lâm cảnh dở khóc dở cười. Hơn 7 giờ, chị dắt xe đi làm, bất chấp lời khuyên của mọi người đường đang ngập sâu. Kết quả đi được một đoạn, chị phải gọi chồng ra ứng cứu vì xe bị ngập sâu, chết máy.

5h45 sáng cùng ngày, Trường Tiểu học Phú Lương phát thông báo chuyển sang học online để đảm bảo an toàn cho học sinh. Chị Phạm Thu Trang, phụ huynh có con học lớp 4, chia sẻ: “Nhà trường xử lý nhanh, tôi rất đồng tình. Nhưng cũng khổ lắm, con học online thì bố mẹ phải ở nhà kèm, công việc đình trệ hết. Mong sao hệ thống thoát nước sớm được cải tạo để các cháu đi học bình thường”.

Trong khi đó, các chợ ở Phú Lương – nơi buôn bán sầm uất mỗi sáng – gần như tê liệt. Nước ngập quá đầu gối, nhiều tiểu thương phải kê ván để bán hàng cầm chừng. “Nước vào tận sạp rau, hàng hóa hỏng hết”- một tiểu thương nói.

Nhiều khu vực ở Hà Nội ngập nặng.

Không chỉ dân buôn bán, cơn mưa còn khiến hàng loạt nghề phụ thuộc đường sá bị ảnh hưởng. Anh Nguyễn Đức Mạnh, nhân viên giao hàng, ngao ngán: “Đường ngập, xe chết máy, đơn giao trễ. Có khách còn huỷ đơn vì không ra nhận được. Mưa kiểu này thì coi như nghỉ làm”.

Tại Thái Nguyên, chị Nguyễn Thị Thuận (TP. Phổ Yên cũ) cho biết khu vực này có mưa to kéo dài suốt từ đêm qua đến sáng nay gây ngập úng nhiều nơi. Theo chị Thuận, phần lớn khu vực trung tâm Phổ Yên có địa hình tương đối cao ráo, thoát nước tốt, ít khi bị ngập khi xảy ra mưa lớn, nhưng trận mưa vừa qua đã khiến nhiều khu vực bị ngập. Mưa to kéo dài, khu vực này cũng mất điện từ đêm qua đến trưa nay chưa được cấp điện trở lại.

“Chồng tôi đi làm ca đêm về, trời mưa to, nước ngập đến nửa bánh xe ô tô, cũng may là không chết máy”- chị Thuận nói.

Nhiều khu vực ở Thái Nguyên cũng ngập nặng. Ảnh: Cổng TTĐT Thái Nguyên

Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử Thái Nguyên, cập nhật tại các trạm thủy văn như: Chã, Gia Bảy, Thác Giềng, Bắc Kạn, mực nước hiện đang lên rất nhanh. Dự kiến đỉnh lũ sẽ xuất hiện vào chiều ngày 7-10, dự báo đạt mức 29,3m, cao hơn đỉnh lũ bão số 3 năm 2024 (YAGI). Riêng tại khu vực Gia Bảy, mực nước lúc 10 giờ là 28,09m, cao hơn báo động 3 là 1,09 m.

Tại khu vực phường Quang Vinh cũ (nay là phường Quan Triều) cho thấy hầu hết các khu dân cư, tuyến đường đều bị ngập, nhiều điểm ngập sâu đến 2 - 3 m.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, từ sáng 7-10, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác ứng phó tại tuyến đê chân cầu Bến Tượng.

Ngay từ rạng sáng ngày 7-10, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khẩn trương bố trí hàng trăm cán bộ, chiến sỹ tiến hành gia cố các vị trí xung yếu trên tuyến đê.

Hà Nội, Thái Nguyên có lượng mưa lớn nhất

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết ảnh hưởng của bão số 11 và hoàn lưu sau bão, dù đã suy yếu thành áp thấp và vùng thấp, vẫn gây mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Theo thống kê ban đầu, lượng mưa lớn tập trung ở các tỉnh: Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh, trong đó Thái Nguyên và Hà Nội có lượng mưa lớn nhất.

Cụ thể, tại Thái Nguyên: Từ 19 giờ ngày 6-10 đến 9 giờ sáng 7-10, có nơi mưa trên 400 mm, cao nhất 450 mm. Tại Hà Nội, Trạm Mễ Trì đo được 261,6 mm, Sóc Sơn đo được 242,4 mm. Mưa lớn nhất xảy ra trong khoảng 2–3 giờ sáng đến sáng sớm ngày 7-10.

Nhiều xe chết máy phải dắt bộ qua các con phố ngập sâu trong nước ở Hà Nội sáng 7-10.

﻿Ảnh: TRỌNG PHÚ

Nguyên nhân đợt mưa này tương tự đợt hoàn lưu bão số 10 trước đây. Ông Khiêm cho biết khi bão số 11 suy yếu thành vùng thấp di chuyển sang phía Tây, đã hình thành vùng hội tụ kinh hướng giữa hoàn lưu sau bão và rìa phía Tây của áp cao cận nhiệt đới.

Hội tụ này tập trung mạnh ở khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội. Gió Đông Nam liên tục đưa hơi ẩm từ biển vào, kết hợp với hội tụ mạnh, tạo mưa dông, sấm sét, gió giật trong đêm qua và sáng nay.

Về lượng mưa, theo ông Khiêm, nếu so với trận mưa ngày 30-9, đợt này quy mô không lớn bằng nhưng cường độ cục bộ có nơi cao hơn. Sáng 7-10, tại trạm Mễ Trì, lượng mưa trong 1 giờ ghi nhận khá lớn (5h–6h) đạt 108 mm, cao hơn mức 101,4 mm của trận hôm 30-9 (tại trạm Định Công). Do vậy, ngập sâu sáng nay tập trung chủ yếu tại Mễ Trì – đại lộ Thăng Long – Hà Đông.

Tuy nhiên, đó chỉ là số liệu ở trạm Mễ Trì. Các điểm khác, thống kê đến hiện tại cho thấy lượng mưa không lớn bằng đợt 30-9. Xét về phạm vi, đợt mưa ngày 30-9 cũng gây ngập trên diện rộng hơn so với hôm nay.

Dự báo mưa tiếp theo, hội tụ kinh hướng vẫn còn duy trì trong chiều và đêm 7-10, nhưng cường độ mưa dự báo sẽ giảm dần. Chiều và đêm nay còn mưa, nhưng lượng mưa sẽ không lớn như sáng nay.

Sáng mai (8-10) có khả năng còn mưa vừa, nhưng không còn mưa lớn.