17 triệu thửa đất từ 34 tỉnh, thành phố được đồng bộ dữ liệu về trung ương 06/10/2025 14:32

(PLO)- Sau 36 ngày triển khai làm sạch dữ liệu đất đai đã có khoảng 17 triệu thửa đất từ 34 tỉnh, thành phố được đồng bộ dữ liệu về trung ương.

Trưa 6-10, Bộ NN&MT tổ chức họp báo thường kỳ tháng 10. Trả lời câu hỏi của phóng viên về chiến dịch “90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai”, đại diện Cục Chuyển đổi số (Bộ NN&MT), cho biết: Để đẩy mạnh số hóa dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu đất đai phục vụ công tác cải cách hành chính trong bối cảnh chính quyền hai cấp, bộ đã phối hợp với Bộ Công an xây dựng và triển khai kế hoạch này.

Ảnh: minh hoạ

Cụ thể, ngay sau khi kế hoạch được ban hành (ngày 31-8), Bộ NN&MT đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai đến các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Trước đó, Cục Chuyển đổi số và Cục Quản lý đất đai đã phối hợp với Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Trung tâm Dữ liệu quốc gia và các đơn vị tư vấn để xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch “90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu”.

Bộ cũng đã có phân công rất cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc bộ tổ chức thực hiện. Trong đó, Cục Quản lý đất đai được giao hướng dẫn, xử lý dữ liệu đất đai tại cơ sở.

Bộ đã thành lập ba đoàn công tác (Bắc – Trung – Nam) để làm việc với các địa phương, hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra và đôn đốc thực hiện. Đến nay, hầu hết các địa phương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Thông tin cụ thể hơn về kết quả, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai cho biết: “Sau 36 ngày triển khai đã có khoảng 17 triệu thửa đất từ 34 tỉnh, thành phố được đồng bộ dữ liệu về trung ương”.

Về các nhiệm vụ do Bộ Công an chủ trì (4 nhiệm vụ), đến nay đã hoàn thành 2 nhiệm vụ, 2 nhiệm vụ còn lại là công việc thường xuyên trong toàn chiến dịch. Ở cấp địa phương, 12 nhiệm vụ cũng cơ bản được triển khai. Hiện còn ba tỉnh chưa vào cuộc.

Đối với việc phân loại, đã phân loại được 18 triệu thửa đất về cho đơn vị cấp xã; tiến hành rà soát khoảng 49 triệu thửa đất, trong đó hơn 15 triệu thửa đã đảm bảo đúng – đủ – sạch – sống để đồng bộ về trung ương.

Đối với nhóm đất ở, nhà ở đã được cấp giấy nhưng chưa có trong cơ sở dữ liệu (khoảng 9 triệu thửa), hiện các địa phương đã thu thập được thông tin của hơn 5 triệu thửa để cập nhật vào dữ liệu chung.