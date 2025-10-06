Bão số 11 đi vào Quảng Tây - Trung Quốc, hoàn lưu sau bão có thể gây mưa lớn 06/10/2025 05:29

(PLO)- Lúc 5 giờ sáng nay, bão số 11 đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là khu vực giáp với tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam).

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay, 6-10, bão số 11 (tên quốc tế Matmo) đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là khu vực giáp với tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam).

Cường độ bão suy yếu nhanh xuống cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc và tiếp tục suy yếu, tốc độ 20km/giờ.

Do ảnh hưởng của bão, tại Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng có gió giật cấp 6–7.

Dự báo các tác động của bão số 11, trong sáng nay bão chỉ còn khả năng gây gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9 ở khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh, các vùng biên giới giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm ngày 6-10 đến hết đêm 7-10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

“Bão số 11 rất ít khả năng có mưa lớn, dồn dập, gây ngập úng diện rộng như ngày 30-9, tuy nhiên ngập úng cục bộ vẫn có thể xảy ra tại các khu vực trũng thấp, thoát nước chậm”, ông Khiêm cho biết.

Khu vực Hà Nội không bị tác động của gió bão. Trong sáng nay khu vực Hà Nội không có mưa lớn. Từ trưa đến đêm nay, hoàn lưu sau bão số 11 có khả năng gây mưa lớn cho khu vực Hà Nội với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ cơ nơi trên 150mm.