Dự báo tác động của bão số 11 tới Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn 05/10/2025 19:38

(PLO)- Dự kiến, từ đêm nay đến rạng sáng ngày mai, bão số 11 sẽ đi vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc). Khi đổ bộ, cường độ bão giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 18 giờ chiều nay, 5-10, tâm bão số 11 đang ở khoảng 21.1 độ Vĩ Bắc; 109.7 độ Kinh Đông (ven bờ tây của đảo Lôi Châu), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 190km về phía Đông Đông Nam.

Sau khi đi vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cường độ bão số 11 (tên quốc tế Matmo) đang giảm dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lúc 18 giờ suy giảm còn cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15. Trưa nay, cường độ bão vẫn còn ở cấp 12-13, giật cấp 16.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, đi xuống vịnh Bắc Bộ. Dự kiến, từ đêm nay đến rạng sáng ngày mai, bão số 11 sẽ đi vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc). Khi đổ bộ, cường độ bão giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11.

Dự báo tác động của bão ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn…

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của bão số 11.

Trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12. Cấp gió này có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió.

Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Các xã/phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Khu vực các xã/phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển TP. Hải Phòng khả năng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Khu vực các xã/phường ven biển tỉnh Hưng Yên và khu vực các xã vùng biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn có khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) và khu vực phía Đông của tỉnh Cao Bằng khả năng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ đêm nay, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Dự báo tác động của bão tới Hà Nội

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo, bão số 11 ít khả năng gây ra gió mạnh ở khu vực TP Hà Nội. Tuy nhiên, bão cũng gây mưa vừa, mưa to và dông ở Hà Nội từ sáng sớm ngày 6-10 đến ngày 7-10.

Cụ thể, khu vực phía Bắc thành phố có lượng mưa 80–150mm, có nơi trên 200mm. Khu vực trung tâm và phía Tây thành phố: 50–100mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía Nam thành phố: 40–70mm, có nơi trên 100mm.

“Bão số 11 rất ít khả năng gây mưa lớn, ngập úng diện rộng như ngày 30-9. Tuy nhiên, ngập úng cục bộ có thể xảy ra tại một số khu vực trũng thấp của thành phố”, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định.