Cơn bão Matmo đã vào Biển Đông, dự báo hai khả năng ảnh hưởng đất liền Việt Nam 03/10/2025 17:18

(PLO)- Dự báo, cơn bão Matmo có khả năng sẽ đổ bộ đất liền Quảng Ninh-Hải Phòng, gây mưa to ở Bắc Bộ, đặc biệt là vùng núi Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, chiều nay (3-10), cơn bão Matmo đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 trên Biển Đông trong năm 2025.

Hồi 17 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Matmo là tên bão do Hoa Kỳ đặt tên. Matmo trong tiếng Chamorro có nghĩa là mưa lớn. Cơn bão này đang mạnh lên rất nhanh.

Quốc tế nhận định cơn bão Matmo đổ bộ Quảng Ninh

Các dự báo quốc tế nhận định, đến chiều và đêm ngày 5-10, bão Matmo sẽ đi qua khu vực giữa đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) để đi vào phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ.

Cường độ bão khi ở khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) mạnh cấp 12-13. Khi vào vịnh Bắc Bộ, cường độ bão giảm còn cấp 10, sau đó có khả năng di chuyển vào khu vực đất liền tỉnh Quảng Ninh và suy yếu dần.

Dự báo hướng di chuyển của cơn bão Matmo.

Còn với dự báo của Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, sau khi bão Matmo vào Biển Đông, gặp điều kiện nhiệt độ mặt nước biển tương đối thuận lợi (khoảng 29 độ C), độ đứt gió tại khu vực phía Bắc của Biển Đông (nơi vùng tâm bão Matmo di chuyển vào) nhỏ, thuận lợi cho sự phát triển của bão.

Trong khi đó, áp cao cận nhiệt đới, hình thế quyết định tốc độ di chuyển vào hướng di chuyển của bão Matmo, lấn mạnh về phía Tây khiến bão Matmo có xu hướng mạnh lên và di chuyển nhanh, trung bình từ 25-30km/h.

Cường độ cực đại của bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 14-15 khi ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào chiều tối ngày mai, 4-10.

Việt Nam đưa ra hai khả năng di chuyển của cơn bão Matmo

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ thời điểm bão di chuyển vào khu vực vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), lưỡi áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu, lúc này sẽ có 2 kịch bản di chuyển của bão số 11.

Kịch bản 01 (có xác suất khoảng 70-75%): Bão số 11 sẽ di chuyển theo hướng lệch Bắc nhiều hơn, di chuyển trên đất liền nhiều hơn, khá giống đường đi của bão số 9.

Do vậy khi đến khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Ninh, cường độ bão sẽ suy giảm 2 đến 4 cấp so với thời điểm bão mạnh nhất. Với kịch bản này, ở khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 9-10, đất liền Quảng Ninh-Hải Phòng gió mạnh cấp 8-9 và có mưa to ở Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi.

Kịch bản 02 cực đoan hơn (có xác suất khoảng 25-30%): Khi áp cao cận nhiệt đới suy yếu không đáng kể khiến bão di chuyển chủ yếu trên biển, nên suy yếu ít hơn kịch bản 01. Do đó, cường độ bão khi đi vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng sẽ mạnh hơn so với kịch bản 01. Bão có thể gây gió mạnh cấp 9-10 (giật cấp 12-14), ảnh hưởng gió mạnh sẽ mở rộng xuống phía Nam hơn (Quảng Ninh-Ninh Bình), mưa cũng sẽ lớn hơn, vùng gió mạnh cũng sâu hơn trong đất liền.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, các khả năng di chuyển của bão còn có khả năng thay đổi khi bão di chuyển vào Biển Đông (thì các kịch bản sẽ rõ ràng hơn). Vì vậy cần phải cập nhật thông tin liên tục về cơn bão Matmo (bão số 11).