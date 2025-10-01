Biển Đông sắp hứng cơn bão số 11 01/10/2025 11:38

(PLO)- Dự báo trong vài ngày tới, Biển Đông sẽ hứng cơn bão số 11 năm 2025.

Trưa 1-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia phát bản tin đầu tiên về một cơn áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.

Lúc 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 131,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, vào khoảng trưa ngày mai, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông, sau có khả năng mạnh lên thành bão số 11.

Sau đó, trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30 km, đi vào Biển Đông và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Nếu mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão số 11 năm 2025 trên Biển Đông.

Dự báo từ ngày 3-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,5-4,5 m, biển động mạnh.

Cảnh báo: Trong khoảng ngày 4 đến 6-10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Việt Nam vừa hứng cơn bão số 10 (Bualoi) gây thiệt hại rất lớn cho khu vực Bắc Trung Bộ và nhiều tỉnh, TP miền Bắc Việt Nam.

Tính đến sáng nay, đã có 51 người chết và mất tích, 8 người bị mất liên lạc và hơn 100 người bị thương, thiệt hại về kinh tế lên tới hơn 8.000 tỉ đồng. Công cuộc khắc phục hậu quả bão số 10 vẫn đang được khẩn trương triển khai.