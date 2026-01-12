TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành, hướng về Trường Sa 12/01/2026 11:23

(PLO)- Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khẳng định TP sẽ tiếp tục đồng hành, hướng về Trường Sa với tình cảm và trách nhiệm chính trị sâu sắc.

Sáng 12-1, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc, động viên quân và dân đặc khu Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ông Nguyễn Phước Lộc trao biểu trưng tặng quà cho quân, dân đặc khu Trường Sa. Ảnh: TH

Tại buổi tiếp, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã thông tin khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ của Vùng trong thời gian qua, trọng tâm là nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo khu vực quần đảo Trường Sa; công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn trân trọng cảm ơn trước sự quan tâm, động viên kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM; đồng thời khẳng định đây là nguồn cổ vũ to lớn để cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi thăm, làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân; đồng thời khẳng định TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành, hướng về Trường Sa với tình cảm và trách nhiệm chính trị sâu sắc.

Đoàn công tác của TP.HCM tặng công trình phòng khách hội trường cho Bộ Tư lệnh Vùng 4. Ảnh: TH

Nhân dịp này, đoàn công tác của TP.HCM đã trao quà cho quân, dân và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, góp phần chăm lo Tết cho bộ đội và nhân dân trên đảo.

Sau đó, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng đoàn công tác đã đi thăm một số đơn vị và địa danh trong căn cứ quân sự Cam Ranh, tìm hiểu điều kiện sinh hoạt, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ...