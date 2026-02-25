Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại An Giang 25/02/2026 17:50

(PLO)- Theo danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội vừa được công bố, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 của tỉnh An Giang.

Theo Nghị quyết số 151 của Hội đồng bầu cử quốc gia, tỉnh An Giang có bảy đơn vị bầu cử, 35 người ứng cử để bầu 21 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cụ thể:

Đơn vị bầu cử số 1 gồm phường Rạch Giá và các đặc khu Thổ Châu, Phú Quốc.

Số đại biểu Quốc hội được bầu là ba người, số người ứng cử là năm người:

1. Ông Nguyễn Tiến Hải (sinh năm 1965, quê Cà Mau), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

2. Bà Châu Quỳnh Dao (sinh năm 1977, quê An Giang), Hiệu trưởng trường THPT Ngô Sĩ Liên (phường Vĩnh Thông).

3. Bà Nguyễn Thị Minh Hằng (sinh năm 1982, quê An Giang), giáo viên trường THPT Ngô Sĩ Liên (phường Vĩnh Thông).

4. Bà Phan Phương Loan (sinh năm 1977, quê An Giang), Trưởng khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên, trường Đại học An Giang.

5. Ông Phạm Văn Thắng (sinh năm 1974, quê Quảng Trị), Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường: Vĩnh Tế, Châu Đốc, Long Phú, Tân Châu và các xã: Vĩnh Xương, Khánh Bình, Phú Hữu, Nhơn Hội, Tân An, Châu Phong, An Phú, Vĩnh Hậu, Chợ Vàm, Phú Lâm, Hòa Lạc, Phú Tân, Bình Thạnh Đông, Phú An.

Số đại biểu Quốc hội được bầu là ba người, số người ứng cử là năm người:

1. Ông Lương Quốc Đoàn (sinh năm 1970, quê Hưng Yên), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

2. Ông Phan Duy Bằng (sinh năm 1989, quê Đồng Tháp), Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang.

3. Ông Bùi Thanh Hồng (sinh năm 1979, quê An Giang), Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Vĩnh Thông (xã Vĩnh Tuy).

4. Ông Trình Lam Sinh (sinh năm 1972, quê An Giang), Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc.

5. Ông Nguyễn Nhựt Thắng (sinh năm 1984, quê An Giang), Phó Trưởng Phòng Văn hóa xã hội UBND phường Châu Đốc.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Thới Sơn, Tịnh Biên, Chi Lăng và các xã: Mỹ Đức, Vĩnh Thạnh Trung, Thạnh Mỹ Tây, An Cư, Ba Chúc, Vĩnh Gia, Ô Lâm, Tri Tôn, Cô Tô, Óc Eo, Núi Cấm, Thoại Sơn, Định Mỹ, Tây Phú, Châu Phú, Bình Mỹ, Vĩnh Trạch, Phú Hòa.

Số đại biểu Quốc hội được bầu là ba người, số người ứng cử là năm người:

1. Ông Phạm Ngọc Hải (sinh năm 1974, quê Hưng Yên), Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại thuộc Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

2. Ông Hồ Đức Thắng (sinh năm 1983, quê Nghệ An), Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Bà Võ Ngọc Bích (sinh năm 1978, quê An Giang), Phó Trưởng phòng Hậu cần, Công an tỉnh An Giang.

4. Bà Đặng Thị Bảo Phương (sinh năm 1978, quê Đồng Tháp), Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường Châu Đốc.

5. Bà Phạm Huỳnh Thanh Vân (sinh năm 1978, quê Vĩnh Long), Phó Trưởng khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên, trường Đại học An Giang.

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường Bình Đức, Long Xuyên, Mỹ Thới và các xã: Vĩnh An, Vĩnh Hanh, Bình Hòa, Cần Đăng, An Châu, Nhơn Mỹ, Chợ Mới, Cù Lao Giêng, Long Điền, Mỹ Hòa Hưng, Hội An, Long Kiến.

Số đại biểu Quốc hội được bầu là ba người, số người ứng cử là năm người:

1. Bà Võ Thị Ánh Xuân (sinh năm 1970, quê An Giang), Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

2. Ông Trương Hồ Hải (sinh năm 1976, quê Thanh Hóa), Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

3. Bà Neáng Sóc Thônh (sinh năm 1990, quê An Giang), Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tri Tôn.

4. Ông Trịnh Trung Tín (sinh năm 1983, quê An Giang), Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang.

5. Bà Lê Minh Thư (sinh năm 1992, quê An Giang), Chuyên viên phòng Giá - Công sản, Sở Tài chính tỉnh An Giang.

Đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường: Tô Châu, Hà Tiên, Vĩnh Thông và các xã: Giang Thành, Hòa Điền, Tiên Hải, Vĩnh Điều, Kiên Lương, Hòn Đất, Bình Giang, Sơn Kiên, Bình Sơn, Hòn Nghệ, Sơn Hải, Mỹ Thuận, Tân Hội.

Số đại biểu Quốc hội được bầu là ba người, số người ứng cử là năm người:

1. Ông Nguyễn Danh Tú (sinh năm 1981, quê TP Hà Nội), đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mexico, Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ.

2. Ông Lê Trung Thành (sinh năm 1975, quê TP Hà Nội), Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam.

3. Ông Nguyễn Văn Hận (sinh năm 1975, quê Cà Mau), Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

4. Ông Trương Văn Quốc (sinh năm 1986, quê An Giang), Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang.

5. Ông Trần Thế Định (sinh năm 1983, quê Nam Định), Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Sư phạm, trường Đại học An Giang.

Đơn vị bầu cử số 6 gồm đặc khu Kiên Hải và các xã: Thạnh Lộc, Bình An, Châu Thành, Ngọc Chúc, Thạnh Đông, Thạnh Hưng, Tân Hiệp, Hòa Hưng, Giồng Riềng, Long Thạnh, Hòa Thuận, Vĩnh Hòa Hưng, Vĩnh Tuy, Định Hòa, Gò Quao.

Số đại biểu Quốc hội được bầu là ba người, số người ứng cử là năm người:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hùng (sinh năm 1975, quê Nghệ An), Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát thuộc Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

2. Ông Nguyễn Phương Tuấn (sinh năm 1975, quê Ninh Bình), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - New Zealand.

3. Bà Lý Anh Thư (sinh năm 1976, quê Cà Mau), Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang; Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội.

4. Bà Lê Thị Thùy Trang (sinh năm 1982, quê An Giang), Phó Trưởng phòng Doanh nghiệp - Hợp tác đầu tư, Sở Tài chính tỉnh An Giang.

5. Bà Hồ Hải Vân (sinh năm 1991, quê An Giang), bác sĩ Khoa Nội Thần kinh, bệnh viện đa khoa An Giang.

Đơn vị bầu cử số 7 gồm các xã: An Biên, Đông Thái, Vĩnh Hòa, Tây Yên, Đông Hòa, Vân Khánh, Đông Hưng, An Minh, Tân Thạnh, Vĩnh Bình, U Minh Thượng, Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận..

Số đại biểu Quốc hội được bầu là ba người, số người ứng cử là năm người:

1. Ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang; Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

2. Bà Nguyễn Quỳnh Liên - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

3. Bà Nguyễn Ngọc Duy Lam - Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ I, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang.

4. Bà Huỳnh Kim Minh Tâm - Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, bệnh viện đa khoa Kiên Giang.

5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV An Bảo.