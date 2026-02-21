32 gương mặt ngành tư pháp ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở Trung ương và TP.HCM 21/02/2026 07:25

(PLO)- Trong danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, có 32 ứng viên thuộc lĩnh vực tư pháp, pháp luật ở Trung ương và TP.HCM giới thiệu.

Hội đồng Bầu cử quốc gia mới đây đã công bố danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 15-3, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500 người. Trong số danh sách 864 ứng viên, có 32 ứng viên ứng cử thuộc ngành tư pháp ở Trung ương giới thiệu và ở TP.HCM.

Các ứng viên do Trung ương giới thiệu như sau:

1. Ông Phan Chí Hiếu, sinh năm 1969, quê ở Cà Mau; Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ứng cử tại tỉnh Cà Mau.

2. Ông Nguyễn Văn Quảng, sinh năm 1969, quê TP Hải Phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; ứng cử tại tỉnh Lâm Đồng.

3. Ông Nguyễn Huy Tiến, sinh năm 1968, quê Hưng Yên; Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao; ứng cử tại tỉnh Quảng Ninh.

4. Ông Hoàng Thanh Tùng, sinh năm 1966, quê ở Nghệ An; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ứng cử tại TP Cần Thơ.

5. Ông Nguyễn Duy Tiến, sinh năm 1978, quê Hưng Yên; Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ứng cử tại tỉnh Tây Ninh.

6. Trung tướng Phạm Công Nguyên, sinh năm 1975, quê TP Hải Phòng; Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an; ứng cử tại tỉnh Thanh Hóa.

7. Ông Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1971, quê ở Bắc Ninh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ứng cử tại tỉnh Lâm Đồng.

8. Ông Đỗ Đức Hồng Hà, sinh năm 1969, quê TP Hải Phòng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ứng cử tại TP Hà Nội.

9. Bà Mai Thị Phương Hoa, sinh năm 1971, quê Ninh Bình; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ứng cử tại tỉnh Ninh Bình.

10. Bà Trần Hồng Nguyên, sinh năm 1969, quê Thanh Hóa; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ứng cử tại tỉnh Lâm Đồng.

11. Bà Nguyễn Thị Mai Phương, sinh năm 1970, quê TP Hà Nội; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ứng cử tại tỉnh Gia Lai.

12. Ông Ngô Trung Thành, sinh năm 1975, quê Ninh Bình; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ứng cử tại TP Hải Phòng.

13. Bà Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1977, quê Bắc Ninh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên.

14. Bà Nguyễn Phương Thủy, sinh năm 1974, quê TP Hà Nội; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ứng cử tại TP Hà Nội.

15. Bà Trương Thị Diệu Thúy, sinh năm 1978, quê TP Hải Phòng; Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ứng cử tại tỉnh Đồng Nai.

16. Bà Nguyễn Thị Hồng Chương, sinh năm 1979, quê Phú Thọ; Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ứng cử tại TP Hà Nội.

17. Đại tá Đỗ Khắc Hưởng, sinh năm 1971, quê Thanh Hóa; Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an (sĩ quan Công an nhân dân biệt phái); ứng cử tại tỉnh Đắk Lắk.

18. Ông Đồng Ngọc Ba, sinh năm 1972, quê Bắc Ninh; Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ứng cử tại tỉnh Gia Lai.

19. Ông Đỗ Đức Hiển, sinh năm 1977, quê Hưng Yên; Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ứng cử tại TP.HCM.

20. Ông Hoàng Minh Hiếu, sinh năm 1976, quê Nghệ An; Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ứng cử tại tỉnh Nghệ An.

21. Ông Bùi Mạnh Khoa, sinh năm 1972, quê Thanh Hóa; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ứng cử tại tỉnh Thanh Hóa.

22. Ông Lê Thanh Hoàn, sinh năm 1976, quê TP Hà Nội; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ứng cử tại tỉnh Thanh Hóa.

23. Ông Nguyễn Công Long, sinh năm 1970, quê Phú Thọ; Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ứng cử tại tỉnh Đồng Nai.

24. Bà Trần Thị Kim Nhung, sinh năm 1973, quê TP Hà Nội; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ứng cử tại tỉnh Quảng Ninh.

25. Ông Nguyễn Danh Tú, sinh năm 1981, quê ở Hà Nội; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ứng cử tại tỉnh An Giang.

26. Trung tướng Dương Văn Thăng, sinh năm 1969, quê TP Hà Nội; Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; ứng cử tại TP.HCM.

27. Ông Nguyễn Hải Nam, sinh năm 1971, quê ở TP Hải Phòng; Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM; ứng cử tại TP.HCM.

Các ứng viên do TP.HCM giới thiệu:

1. Ông Lê Thanh Phong, sinh năm 1967, quê Vĩnh Long; Chánh án TAND TP.HCM.

2. Ông Lê Văn Đông, sinh năm 1975, quê Thanh Hóa; Viện trưởng VKSND TP.HCM.

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1974, quê Lâm Đồng; Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.

4. Ông Hà Hải, sinh năm 1968, quê Quảng Ngãi; Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Pháp luật và Trợ giúp pháp lý Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

5. Bà Ung Thị Xuân Hương, sinh năm 1964, quê TP.HCM; Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM.