65 người ngoài Đảng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới, 4 người tự ứng cử 15/02/2026 15:58

(PLO)- Trong số 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI có 612 người ứng cử lần đầu và 235 người tái ứng cử; 65 ứng viên là người ngoài Đảng, 4 người tự ứng cử.

Hội đồng bầu cử Quốc gia ngày 15-2 đã công bố 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước, để cử tri bầu ra 500 đại biểu nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo danh sách được lập, 864 ứng viên được phân bổ tại 182 đơn vị bầu cử của 34 tỉnh, thành phố; tính bình quân gần 1,7 ứng viên/đại biểu được bầu.

Cơ cấu sơ bộ cho thấy trong 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội có 392 nữ, chiếm 45,37%; 188 người là dân tộc thiểu số, chiếm 21,76%; 65 người ngoài Đảng, chiếm 7,52%.

Về trình độ, 593 người có học vấn trên đại học, tương đương khoảng 2/3 tổng số; 261 người có trình độ đại học. Có 612 người ứng cử lần đầu và 235 người tái ứng cử. Ứng viên là cán bộ Trung ương có 217 người, 4 người tự ứng cử, số còn lại do địa phương giới thiệu.

Xét theo độ tuổi, nhóm dưới 40 có 187 người; nhóm 40-50 tuổi có 384 người; nhóm 50-60 có 259 người; nhóm 60-65 có 26 người và 8 người trên 65 tuổi.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH

TP Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, với 54 ứng viên để bầu 32 đại biểu Quốc hội. TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử, 64 ứng viên để bầu 38 đại biểu. TP Hải Phòng có bảy đơn vị, 33 ứng viên để bầu 19 đại biểu. TP Đà Nẵng có năm đơn vị, 24 ứng viên để bầu 14 đại biểu. TP Cần Thơ có 6 đơn vị, 30 ứng viên để bầu 18 đại biểu…

Trước đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã lập danh sách 217 ứng viên Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử. Trong số này, cơ quan Đảng có 10 người, cơ quan Chủ tịch nước: 2, cơ quan của Quốc hội: 145, Chính phủ và cơ quan thuộc Chính phủ: 15.

Bộ Quốc phòng có 14 người, Bộ Công an: 3, TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Kiểm toán Nhà nước mỗi cơ quan: 1; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 25 người.

Sau khi công bố danh sách, các ứng viên bắt đầu vận động bầu cử thông qua gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc phương tiện thông tin đại chúng để trình bày chương trình hành động.

Chủ Nhật, ngày 15-3, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn những người tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Điểm mới quan trọng của cuộc bầu cử lần này là mốc thời gian bầu cử sớm hơn so với các nhiệm kỳ trước khoảng hai tháng, rút ngắn thời gian từ khi kết thúc nộp hồ sơ ứng cử đến ngày bầu cử từ 70 còn 42 ngày, nhằm kiện toàn nhân sự cấp cao sau Đại hội XIV của Đảng. Việc bỏ phiếu diễn ra từ 7 giờ đến 19 giờ, một số nơi có thể sớm hơn.

Các mốc thời gian hiệp thương, công bố danh sách người ứng cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được điều chỉnh tương ứng, bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp thực tiễn.

Cạnh đó, cuộc bầu cử khóa mới cũng cho phép điều chỉnh thẩm quyền xác định khu vực bỏ phiếu và tổ chức phụ trách bầu cử theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đa dạng hóa phương thức vận động bầu cử, bên cạnh hình thức tiếp xúc cử tri trực tiếp, cho phép tổ chức trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên có cơ chế cho phép Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ động điều chỉnh thời gian và hướng dẫn các tổ chức phụ trách bầu cử khi phát sinh tình huống thực tế, đảm bảo tiến độ và hiệu quả tổ chức bầu cử.

Dự kiến ngày 22-3 sẽ công bố kết quả bầu cử và kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI sẽ diễn ra vào ngày 6-4 để kiện toàn công tác nhân sự cùng nhiều nội dung quan trọng khác.