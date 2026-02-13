TP.HCM: 3 người ngoài Đảng, 2 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 13/02/2026 19:29

(PLO)- Tại TP.HCM, trong số 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, có 2 người tự ứng cử; 3 người ngoài Đảng và có 11 người tái cử.

Chiều 13-2, Ủy ban bầu cử TP.HCM tổ chức phiên họp lần thứ VI Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại đây, Ủy ban bầu cử TP.HCM đã báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, vào ngày 10-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Kết quả, có 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong đó có 2 người tự ứng cử; 24 người là đại biểu nữ; đại biểu là người dân tộc thiểu số có 5 người; đại biểu là người ngoài Đảng có 3 người; đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) có 4 người. Số người tái cử có 11 người.

Hội nghị cũng chọn ra 209 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI. Trong đó có 1 người tự ứng cử; đại biểu nữ có 79 người; đại biểu là người dân tộc thiểu số có 5 người; đại biểu là người ngoài Đảng21 người; đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) có 34 người. Số người tái cử là 73 người.

Sau đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP đã bàn giao biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP khóa XI nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho Ủy ban bầu cử TP.HCM.

Đại biểu tham dự phiên họp thứ 6. Ảnh: Trang thông tin Ủy ban bầu cử TP.HCM

Từ đây đến 28-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Dự kiến thời gian tổ chức hội nghị cử tri là từ ngày 2-3 đến ngày 13-3; địa điểm tổ chức do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban bầu cử cấp xã lựa chọn.

Tiểu ban nhân sự phối hợp chặt chẽ với Công an TP.HCM và các cơ quan liên quan để rà soát, thẩm định tiêu chuẩn người ứng cử để tham mưu Ủy ban bầu cử quyết định về công tác nhân sự… Các tiểu ban còn lại tiếp tục nhiệm vụ đã được phân công.

Sẵn sàng bỏ phiếu sớm ở 4 khu vực

Phiên họp cũng tập trung trao đổi về công tác chuẩn bị cho 4 khu vực bầu cử sớm .

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM- ông Võ Văn Minh cho biết, ngay sau khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Ủy ban bầu cử TP sẽ tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng, xã Long Sơn, dự kiến diễn ra ngày 26-2. Do đó, Ủy ban bầu cử TP.HCM phải tập trung giải quyết, góp ý các nội dung cần triển khai ngay.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM- ông Võ Văn Minh yêu cầu phải tập trung giải quyết, góp ý các nội dung cần triển khai ở 4 khu vực tổ chức bầu cử sớm. Ảnh: Trang thông tin Ủy ban bầu cử TP.HCM

Đến nay, Ủy ban Bầu cử TP đã lên kế hoạch chi tiết cho công tác tổ chức bầu cử (tại 4 khu vực bầu cử sớm); việc niêm phong phòng phiếu, bảo quản và vận chuyển an toàn về đất liền để kiểm phiếu chung; phương án dự phòng khi không thể đưa phiếu bầu về đất liền trong thời gian quy định…

Ngày 23-1-2026, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cho phép 4 khu vực bỏ phiếu thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng, xã Long Sơn của TP.HCM được bỏ phiếu sớm hơn so với ngày bầu cử toàn quốc là 15-3.

Đây là địa bàn có khoảng 4.500 cử tri không thể thực hiện quyền bầu cử trong ngày 15-3 do đang thực hiện lịch trình công tác trên biển kéo dài, các lệnh tuần tra, giám sát theo kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị; làm nhiệm vụ tại các tàu, giàn khoan, công trình trên biển.