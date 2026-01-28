TP.HCM sẽ tổ chức bầu cử sớm cho hơn 4.500 cử tri tại 4 khu vực bỏ phiếu 28/01/2026 18:09

(PLO)- Hội đồng bầu cử quốc gia đồng ý cho TP.HCM tổ chức bầu cử ĐBQH và HĐND sớm hơn 17 ngày tại 4 khu vực, đảm bảo quyền lợi cho khoảng 4.538 cử tri không thể thực hiện quyền bầu cử trong ngày bầu cử chính thức diễn ra vào 15-3.

Hội đồng bầu cử quốc gia đã có ý kiến về việc cho phép tổ chức bầu cử sớm tại TP.HCM.

Bầu cử sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu tại phường Phước Thắng, Tam Thắng và xã Long Sơn

Theo đó, Hội đồng bầu cử quốc gia cơ bản đồng ý với đề nghị của Ủy ban bầu cử TP.HCM, cho phép 4 khu vực bỏ phiếu thuộc Ủy ban bầu cử các phường Phước Thắng, Tam Thắng và xã Long Sơn được tổ chức bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sớm hơn so với ngày bầu cử toàn quốc.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, 23 ngày trước ngày bầu cử (ngày 20-2-2026, tức mùng Tết âm lịch) là hạn cuối tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM Võ Văn Minh chủ trì phiên họp thứ 5, vào ngày 27-1. Ảnh: THANH TUYỀN

Do đó, Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị Ủy ban bầu cử TP.HCM tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu nêu trên nhưng phải sau ngày thực tế Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Đồng thời, báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về việc xác định ngày bỏ phiếu sớm trước khi tổ chức thực hiện.

Trường hợp do các yếu tố khách quan (mưa bão...) không thể mang kịp hòm phiếu phụ đến phòng bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm đã được ấn định, đề nghị thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ. Việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm thực hiện theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND và văn bản hướng dẫn.

TP.HCM đảm bảo quyền lợi 4.538 cử tri

Trước đó, Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đã có văn bản xin chủ trương tổ chức bỏ phiếu sớm hơn 17 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc đã được ấn định tại 4 khu vực bỏ phiếu thuộc ủy ban bầu cử phường Phước Thắng, Tam Thắng và xã Long Sơn.

Đồng thời công bố danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH ứng cử trên địa bàn TP trước ngày 20-2.

Qua rà soát, trên địa bàn TP có các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Bộ Tư lệnh TP; Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3, Chi đội Kiểm ngư số 2, Tiểu đoàn DK1, Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro với khoảng 4.538 cử tri không thể thực hiện quyền bầu cử trong ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031 (vào ngày 15-3).

Lý do là vì thời điểm này, nhiều cử tri đang thực hiện lịch trình công tác trên biển kéo dài, các lệnh tuần tra, giám sát theo kế hoạch tác chiến của cơ quan, đơn vị; thực hiện nhiệm vụ tại các tàu, giàn khoan, công trình trên biển.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chủ trì. Ảnh: THANH TUYỀN

Để đảm bảo quyền cử tri, thực hiện quyền công dân theo đúng quy định pháp luật về bầu cử, Ủy ban bầu cử TP đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực nêu trên.

Ủy ban bầu cử TP.HCM dự kiến thời gian tổ chức bỏ phiếu sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu sớm hơn ngày bầu cử được ấn định 17 ngày, bắt đầu từ ngày 26-2.

TP.HCM cũng đưa ra phương án dự phòng, tổ chức bỏ phiếu sớm của 4 khu vực trên là sẽ vừa bỏ phiếu tại các địa điểm trên bờ, vừa bỏ phiếu tại các giàn khoan, công trình biển, các đơn vị, đội tàu trực, các lực lượng khác đang làm nhiệm vụ trên biển vì lý do đặc thù công việc.

Trong trường hợp đặc biệt (do thời tiết, bão...) không thể mang kịp thùng phiếu vào đất liền trong ngày 15-3, cho phép được kiểm phiếu trên tàu và báo cáo kết quả bằng điện báo, điện thoại rồi nộp thùng phiếu và kết quả bầu sau.

Liên Doanh Việt Nga Vietsopetro sẽ sử dụng trực thăng bay từ sân bay Vũng Tàu chở tổ bầu cử đến các giàn khoan để tổ chức bỏ phiếu.

