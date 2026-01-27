Ủy ban bầu cử TP.HCM họp phiên thứ 5, chuẩn bị lập danh sách cử tri 27/01/2026 20:59

(PLO)- Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên thứ 5, chuẩn bị cho việc lập và niêm yết danh sách cử tri, nhập dữ liệu trên phần mềm quản lý thông tin bầu cử...

Chiều 27-1, Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức phiên họp thứ 5. Phiên họp nhằm rà soát tiến độ, chuẩn bị lập danh sách cử tri và hiệp thương lần thứ 2.

Tại phiên họp, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP cho biết phiên họp nhằm nghe báo cáo về tiến độ triển khai, rà soát công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn.

Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức phiên họp thứ 5. Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền báo cáo một số nội dung. Ảnh: THANH TUYỀN

Phiên họp diễn ra trong bối cảnh công tác bầu cử chuyển sang giai đoạn then chốt. Nhiều nhiệm vụ quan trọng được triển khai như lập và niêm yết danh sách cử tri, nhập dữ liệu phần mềm quản lý, phối hợp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2. Đồng thời, TP chuẩn bị tổ chức bầu cử sớm cho lực lượng vũ trang và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, các cơ quan chuẩn bị nội dung cho công tác giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo cho Ban Chỉ đạo bầu cử TP.HCM.

Phiên họp cũng nghe các tiểu ban giúp việc (Nhân sự, Thông tin tuyên truyền, An ninh trật tự, Giải quyết khiếu nại, Tổ chức bầu cử) báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP cho biết, phiên họp chuẩn bị các nội dung cho công tác giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: THANH TUYỀN

Dịp này, Ủy ban bầu cử TP.HCM chính thức ra mắt trang thông tin bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là đầu mối thống nhất cung cấp thông tin chính thức, giúp người dân, tổ chức dễ dàng tiếp cận các nội dung liên quan. Người dân có thể truy cập tại địa chỉ: https://uybanbaucu.hochiminhcity.gov.vn.