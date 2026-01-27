Ủy ban bầu cử TP.HCM họp phiên thứ 5, chuẩn bị lập danh sách cử tri

Chiều 27-1, Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức phiên họp thứ 5. Phiên họp nhằm rà soát tiến độ, chuẩn bị lập danh sách cử tri và hiệp thương lần thứ 2.
Tại phiên họp, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP cho biết phiên họp nhằm nghe báo cáo về tiến độ triển khai, rà soát công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn.
Phiên họp diễn ra trong bối cảnh công tác bầu cử chuyển sang giai đoạn then chốt. Nhiều nhiệm vụ quan trọng được triển khai như lập và niêm yết danh sách cử tri, nhập dữ liệu phần mềm quản lý, phối hợp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2. Đồng thời, TP chuẩn bị tổ chức bầu cử sớm cho lực lượng vũ trang và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Bên cạnh đó, các cơ quan chuẩn bị nội dung cho công tác giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo cho Ban Chỉ đạo bầu cử TP.HCM.
Phiên họp cũng nghe các tiểu ban giúp việc (Nhân sự, Thông tin tuyên truyền, An ninh trật tự, Giải quyết khiếu nại, Tổ chức bầu cử) báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ.
Dịp này, Ủy ban bầu cử TP.HCM chính thức ra mắt trang thông tin bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.
Đây là đầu mối thống nhất cung cấp thông tin chính thức, giúp người dân, tổ chức dễ dàng tiếp cận các nội dung liên quan. Người dân có thể truy cập tại địa chỉ: https://uybanbaucu.hochiminhcity.gov.vn.
Theo quyết định, TP.HCM có 42 đơn vị bầu cử, với tổng số đại biểu HĐND được bầu là 125 người, mỗi đơn vị bầu từ 2-3 đại biểu. Thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử bắt đầu từ ngày 15-12-2025 và kết thúc lúc 17 giờ ngày 1-2-2026.
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là ngày 15-3-2026, trên quy mô cả nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau Đại hội XIV của Đảng, nhằm chọn ra đại biểu tiêu biểu cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.