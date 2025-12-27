Chi tiết 42 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 27/12/2025 12:44

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 vừa ban hành nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP.HCM là 42 đơn vị. Trong đó, 41/42 đơn vị bầu cử có số đại biểu được bầu là 3 đại biểu, một đơn vị bầu cử còn lại có số đại biểu được bầu là 2.

Mời bạn đọc xem chi tiết 42 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 dưới đây: