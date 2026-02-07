Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo 07/02/2026 16:07

(PLO)- Theo Quyết định của Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo là Tổng Bí thư Tô Lâm. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030)...

Chiều 7-2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã công bố Quyết định 05 của Bộ Chính trị.

Quyết định này quy định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ảnh: NGỌC THẮNG

Theo quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo là Tổng Bí thư Tô Lâm. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.

Danh sách còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm 29 thành viên, trong đó có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư: Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và Ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm.

Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: QH

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm chín thành viên. Tổng Bí thư Tô Lâm là Trưởng bộ phận Thường trực. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Phó Trưởng bộ phận Thường trực. Các thành viên khác gồm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030; định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2030-2130 và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung này nhằm định hướng xây dựng Cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV trình Đại hội XV của Đảng.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có Tổ Biên tập giúp việc. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.