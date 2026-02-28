Ông Trump thất vọng về đàm phán với Iran, để ngỏ khả năng tấn công quân sự 28/02/2026 05:11

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không hài lòng lập trường của Iran sau đàm phán tại Geneva vì Tehran không chịu nói ra "những lời vàng ngọc" liên quan chương trình hạt nhân.

Ngày 27-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự thất vọng trước lập trường của Iran trong các cuộc đàm phán, cho biết ông vẫn chưa quyết định liệu có tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào Tehran như đã cảnh báo hay không, theo hãng tin AFP.

Lên tiếng một ngày sau khi giới chức Mỹ và Iran tiến hành đàm phán tại TP Geneva (Thụy Sĩ), ông Trump nhận định chính quyền tại Tehran "không sẵn sàng trao cho chúng tôi những gì chúng tôi buộc phải có".

"Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng" - ông Trump đề cập khả năng sử dụng vũ lực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

"Chúng tôi thực sự không hài lòng với cách thức đàm phán của họ. Họ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và chúng tôi không mấy vui vẻ với cách họ đang đàm phán. Chúng tôi muốn Iran không có vũ khí hạt nhân, nhưng họ lại không chịu nói ra những lời vàng ngọc đó" - Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu một cuộc tấn công có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh toàn diện tại khu vực Trung Đông hay không, ông Trump đáp: "Có thể nói là luôn có rủi ro. Bạn biết đấy, khi có chiến tranh, mọi thứ đều tiềm ẩn rủi ro, cả mặt tốt lẫn mặt xấu".

Vị tổng thống Mỹ tỏ ra thận trọng khi đề cập việc liệu một cuộc tấn công của Washington có thể dẫn đến sự sụp đổ của nước Cộng hòa Hồi giáo hay không.

"Không ai biết trước được. Điều đó có thể xảy ra và cũng có thể không" - nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Về phần mình, Iran nhiều lần khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Cơ quan tình báo Mỹ cũng chưa công bố bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Tehran đã ra quyết định chế tạo loại vũ khí này.

Trước đó, hôm 26-2, Mỹ và Iran đã tổ chức đàm phán hạt nhân tại Geneva, thông qua trung gian là Oman.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araqchi gọi đây là một trong những vòng đàm phán nghiêm túc nhất với Mỹ, cho biết hai bên đã đạt đồng thuận ở một số vấn đề nhưng vẫn còn khác biệt, đồng thời thống nhất sẽ họp tiếp trong vòng chưa đầy một tuần.

Tờ The Wall Street Journal hôm 26-2 dẫn nguồn tin quan chức Mỹ rằng Washington đã thúc đẩy một thỏa thuận vô thời hạn với các điều kiện cứng rắn, trong đó có việc đóng cửa 3 cơ sở hạt nhân chính của Iran gồm Fordow, Natanz và Isfahan, đồng thời chuyển toàn bộ lượng uranium đã được làm giàu còn lại sang Mỹ.

Trong khi đó, đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin phái đoàn Tehran đã bác bỏ đề xuất chuyển uranium làm giàu ra nước ngoài, nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt trừng phạt và bảo vệ quyền làm giàu uranium trong nước.