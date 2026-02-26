Ông Kim Jong-un nêu khả năng hòa hợp với Mỹ, tuyên bố coi Hàn Quốc là 'kẻ thù vĩnh viễn' 26/02/2026 18:51

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để ngỏ khả năng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ nhưng dứt khoát bác bỏ mọi kênh tiếp xúc, hòa giải với Hàn Quốc.

Ngày 26-2, Triều Tiên đã công bố kết quả Đại hội đảng Lao động Triều Tiên (kéo dài từ 19-2 đến ngày 25-2), trong đó để ngỏ khả năng nối lại đối thoại với Mỹ, đồng thời gia tăng thái độ thù địch đối với Hàn Quốc, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Tại sự kiện, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố: "Không có lý do gì khiến chúng ta không thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ".

Tuy nhiên, ông Kim Jong-un cũng đặt ra điều kiện, nhấn mạnh rằng Mỹ trước tiên phải tôn trọng "vị thế hiện tại của quốc gia chúng ta được quy định trong Hiến pháp Triều Tiên và từ bỏ chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng".

"Triển vọng của quan hệ Triều Tiên - Mỹ phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của phía Mỹ. Dù là chung sống hòa bình hay đối đầu vĩnh viễn, chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản, và sự lựa chọn đó không do chúng ta định đoạt" - ông Kim nhấn mạnh.

Theo hãng thông tấn Yonhap, "vị thế hiện tại" mà lãnh đạo Triều Tiên đề cập rõ ràng ám chỉ việc nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

Lập trường tương tự từng được ông Kim hé lộ tại một phiên họp Quốc hội vào tháng 9 năm ngoái, khi ông phát biểu: "Nếu Mỹ từ bỏ chính sách phi hạt nhân hóa..., không có lý do gì để chúng ta không ngồi lại với Mỹ".

Tuy nhiên, đối với Hàn Quốc, Triều Tiên tiếp tục củng cố lập trường đối kháng, bác bỏ mọi khả năng đối thoại với Seoul.

Ông Kim cho biết đảng Lao động Triều Tiên đã "đặt dấu chấm hết mang tính lịch sử cho mối quan hệ bất thường với Hàn Quốc, và đưa ra quyết định quan trọng cuối cùng là xác định đây là mối quan hệ giữa hai quốc gia thù địch nhất".

Ông Kim miêu tả đây là "quan điểm nguyên tắc, bất di bất dịch" của đảng cầm quyền và chính phủ Triều Tiên.

"Triều Tiên vẫn giữ vững và kiên quyết trong quyết tâm cũng như ý chí coi Hàn Quốc chỉ là một quốc gia cực kỳ thù địch và là kẻ thù vĩnh viễn dựa trên nguyên tắc này trong tương lai" - lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố.

Ông Kim cũng lên án chính sách hòa giải của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đối với Bình Nhưỡng là "lừa dối", đồng thời tuyên bố Bình Nhưỡng "không có gì để thảo luận với Hàn Quốc và sẽ vĩnh viễn loại nước này khỏi khái niệm đồng bào".

Ông Kim nhấn mạnh sẽ tiến hành "bất kỳ hành động nào" nếu Seoul có "những hành vi liều lĩnh", và cảnh báo rằng "không thể loại trừ khả năng Hàn Quốc sụp đổ hoàn toàn do hệ quả của hành động đó".

Mỹ và Hàn Quốc chưa lên tiếng về thông tin trên.