Video điều tra: Thâm nhập thị trường 'xe ngân' - Bài 2: Những chiêu trò lách luật

Từ một chiếc Peugeot 2008 được rao bán với giá rẻ bất thường, hành trình tìm hiểu đưa chúng tôi vào các nhóm kín như “Ô tô ngân chuẩn an ninh toàn quốc” cùng nhiều tiệm cầm đồ đang thanh lý “xe ngân” ở nhiều địa phương. Trong các không gian này, hoạt động mua bán diễn ra công khai, kèm theo những hướng dẫn chi tiết cho người mua né tránh rủi ro từ phía ngân hàng, đăng kiểm.
Một trong những “kinh nghiệm” được nhắc lại nhiều lần là việc “đi chéo vùng miền”, tức xe vay ở khu vực này sẽ được đưa sang khu vực khác để sử dụng nhằm tránh bị phát hiện.