Video điều tra: Thâm nhập thị trường 'xe ngân' - Bài 2: Những chiêu trò lách luật 19/03/2026 14:00

(PLO)- Từ một chiếc xe giá rẻ bất thường, nhóm PV Pháp Luật TP.HCM lần theo dấu vết vào các nhóm kín hàng ngàn thành viên và những tiệm cầm đồ thanh lý “xe ngân”. Tại đây, người mua được hướng dẫn chi tiết cách né ngân hàng, lách đăng kiểm, xử lý phạt nguội với những “bí kíp” tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý.

Thâm nhập thị trường 'xe ngân' - Bài 2: Những chiêu trò lách luật

Từ một chiếc Peugeot 2008 được rao bán với giá rẻ bất thường, hành trình tìm hiểu đưa chúng tôi vào các nhóm kín như “Ô tô ngân chuẩn an ninh toàn quốc” cùng nhiều tiệm cầm đồ đang thanh lý “xe ngân” ở nhiều địa phương. Trong các không gian này, hoạt động mua bán diễn ra công khai, kèm theo những hướng dẫn chi tiết cho người mua né tránh rủi ro từ phía ngân hàng, đăng kiểm.

Một trong những “kinh nghiệm” được nhắc lại nhiều lần là việc “đi chéo vùng miền”, tức xe vay ở khu vực này sẽ được đưa sang khu vực khác để sử dụng nhằm tránh bị phát hiện.