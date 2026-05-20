Khởi tố 71 người trong chuyên án ma túy ở TP.HCM, có ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh 20/05/2026 12:11

(PLO)- Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn, khởi tố 71 bị can về nhiều hành vi liên quan ma túy; trong đó có ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh.

Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030”, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn trên địa bàn.

Công an đã bắt giữ, xử lý 74 người. Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can.

Theo Công an TP.HCM, qua điều tra vụ án mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện trong quý I-2026, Đội 2, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (PC04) nhận định ngoài các nghi can đã bị xử lý còn nhiều người liên quan cần tiếp tục điều tra, mở rộng.

Từ đó, Phòng PC04 xác lập chuyên án truy xét bí số 426A, tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và tố tụng hình sự nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây theo tinh thần “không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng ma túy”.

Đinh Long Nhật và Sơn Ngọc Minh đã bị Công an TP.HCM bắt.

Theo Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng PC04 Công an TP.HCM, ngay sau khi xác lập chuyên án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, đơn vị đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng truy xét sâu các mối quan hệ, đường dây và đối tượng liên quan.

Lực lượng điều tra cũng kiên trì truy vết từ các đối tượng sử dụng ma túy để làm rõ các mắt xích cung cấp, tổ chức sử dụng và tiêu thụ ma túy trên địa bàn.

Công an hiện mở rộng vụ án, xử lý những người liên quan.

Kết quả bước đầu, công an đã bắt giữ, xử lý 74 người. Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời phối hợp công an địa phương xử lý hành chính ba người theo quy định.

Đáng chú ý, trong số các bị can bị xử lý hình sự có một số người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội và đời sống văn hóa.

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định Đinh Long Nhật (59 tuổi, ngụ TP.HCM), là ca sĩ có nghệ danh Long Nhật và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi, ngụ Cần Thơ), ca sĩ hoạt động trong lĩnh vực giải trí, liên quan vụ án.

Công an TP.HCM cho biết việc xử lý nghiêm các đối tượng liên quan thể hiện quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy; mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định.