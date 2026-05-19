Nghi phạm trộm bỏ lại 13 con chó khi bị cảnh sát giao thông truy đuổi

Khoảng 0 giờ 25 phút ngày 19-5, trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường tỉnh 609C đoạn qua xã Hà Nha, TP Đà Nẵng, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 - Phòng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng phát hiện hai thanh niên đi trên xe máy, chở theo một xe tải có biểu hiện nghi vấn.
Khi cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, hai người này không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga bỏ chạy.
Lực lượng công an tiến hành vây bắt. Khi đến đoạn đường vắng, hai người bỏ lại xe rồi chạy vào khu vực rừng để tẩu thoát.
Tổ công tác phát hiện một mô tô Exciter 92N1-153.XX cùng một bao tải bên trong chứa 13 con chó đã chết.
Tang vật, phương tiện đã được tổ công tác bàn giao cho Công an xã Hà Nha tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.