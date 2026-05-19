Nghi phạm trộm bỏ lại 13 con chó khi bị cảnh sát giao thông truy đuổi 19/05/2026 18:18

(PLO)- Khi bị Cảnh sát giao thông Đà Nẵng truy đuổi, nghi phạm bỏ xe, để lại 13 con chó đã chết trong bao tải.

Khoảng 0 giờ 25 phút ngày 19-5, trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường tỉnh 609C đoạn qua xã Hà Nha, TP Đà Nẵng, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 - Phòng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng phát hiện hai thanh niên đi trên xe máy, chở theo một xe tải có biểu hiện nghi vấn.

13 con chó đã chết do nghi phạm trộm bỏ lại Ảnh: CA

Khi cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, hai người này không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga bỏ chạy.

Lực lượng công an tiến hành vây bắt. Khi đến đoạn đường vắng, hai người bỏ lại xe rồi chạy vào khu vực rừng để tẩu thoát.

Tổ công tác phát hiện một mô tô Exciter 92N1-153.XX cùng một bao tải bên trong chứa 13 con chó đã chết.

Trộm vứt bỏ xe và bao tải rồi chạy vào rừng tẩu thoát. Ảnh: CA

Tang vật, phương tiện đã được tổ công tác bàn giao cho Công an xã Hà Nha tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.