Đeo tóc giả, đổi nhiều xe công nghệ để né công an, tên trộm vẫn không thoát 15/05/2026 20:37

(PLO)- Người đàn ông ở Đà Nẵng có nhiều tiền án đội tóc giả, đổi nhiều chuyến xe công nghệ để trộm cắp tài sản bị công an bắt giữ.

Ngày 15-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) bắt giữ Nguyễn Quang Lực (36 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Quang Lực bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, chiều 14-5, bà NTHT (33 tuổi, ngụ phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) báo Công an phường Hòa Cường bị kẻ gian đột nhập vào nhà riêng trộm cắp số lượng lớn tài sản.

Theo trình báo, sáng cùng ngày, sau khi đi công việc nhiều ngày trở về nhà, bà T phát hiện tủ quần áo trong phòng ngủ bị cạy phá.

Bà T báo bị mất năm lượng vàng khâu 9999, một nhẫn vàng, một lắc tay vàng, một mặt dây chuyền vàng, 500 USD, 10 triệu đồng tiền mặt. Tổng trị giá tài sản bị mất khoảng 834 triệu đồng.

Đến rạng sáng 15-5, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Lực là nghi phạm gây án và nhanh chóng bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

Bước đầu, Lực khai không còn tiền tiêu xài, sử dụng ma túy nên nảy đi trộm cắp tài sản.

Khuya 13-4, Lực chuẩn bị tóc giả, nhiều lớp quần áo, găng tay, giày dép, liên tục thay đổi phương thức di chuyển bằng nhiều chuyến xe Grab khác nhau để đánh lạc hướng.

Đến rạng sáng 14-5, Lực đột nhập vào bên trong nhà bà T, lục soát tài sản rồi cạy phá tủ quần áo, lấy toàn bộ số vàng, tiền mặt.

Cảnh sát thu giữ tang vật. Ảnh: CA

Sau khi gây án, Lực tiếp tục thay đổi trang phục, phi tang quần áo, tóc giả, găng tay vào thùng rác tại khu vực Bệnh viện Phụ sản - Nhi nhằm xóa dấu vết nhận dạng trước khi trở về nơi ở.

Theo công an, Lực có nhiều tiền án về tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và hiện thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy của Công an phường Hòa Khánh.

Trước thời điểm gây án, Lực đang bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng ra quyết định truy tìm liên quan vụ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.