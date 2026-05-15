Ô tô lao vào nhà dân, tông tử vong 1 phụ nữ 15/05/2026 12:18

(PLO)- Ô tô do một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc điều khiển bất ngờ lao vào nhà dân ở Đồng Tháp, tông người phụ nữ bán nước trước cửa tử vong.

Ngày 15-5, Phòng CSGT đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành điều tra, làm rõ vụ ô tô lao vào nhà dân khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khuya 14-5, ô tô biển kiểm soát 61K-06965 do bà GG (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ Vĩnh Long đi Đồng Tháp.

Khi đến đoạn thuộc ấp 5, xã Bình Phú, ô tô bất ngờ lao vào nhà dân và tông vào bà NTN (67 tuổi) đang ngồi bán nước trước cửa nhà.

Hiện trường vụ ô tô lao vào nhà dân, tông tử vong người phụ nữ.

Cú tông mạnh khiến nạn nhân kẹt dưới gầm xe và bị kéo lê khoảng 10 m, chấn thương nặng dẫn đến tử vong. Tại hiện trường, ô tô bị hư hỏng phần đầu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.