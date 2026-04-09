Tạm giam người đàn ông chạy vỏ lãi gây tai nạn làm 1 người tử vong 09/04/2026 10:36

(PLO)- Điều khiển vỏ lãi khi có nồng độ cồn, người đàn ông va chạm với đò ngang khiến một người rơi xuống sông tử vong nên bị Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố, tạm giam.

Ngày 9-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (46 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 11-12-2025, Tuấn điều khiển vỏ lãi composite chở một người bạn lưu thông trên sông Tiền. Khi đến khu vực ngã ba sông Tiền và sông Bảo Định, đoạn thuộc phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp thì xảy ra va chạm với đò ngang do ông Hồ Hoàng Vũ (60 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển.

Cú va chạm làm ông Vũ rơi xuống sông mất tích. Đến sáng 13-12, thi thể nạn nhân được tìm thấy gần chùa Liên Hoa, xã Bình Ninh, cách hiện trường khoảng 4 km.

Kết quả kiểm tra cho thấy Tuấn có nồng độ cồn 59,8 mg/100 ml máu tại thời điểm điều khiển phương tiện. Theo kết luận giám định, ông Vũ tử vong do ngạt nước trên nền chấn thương sọ não.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.