Vỏ lãi đâm cột phao giữa sông, người đàn ông mất tích ở Tây Ninh 13/10/2025 20:33

(PLO)- Lực lượng chức năng Tây Ninh đang nỗ lực tìm kiếm người đàn ông mất tích trên sông sau vụ va chạm giữa vỏ lãi và cột phao giữa sông.

Tối ngày 13-10, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng người dân địa phương vẫn đang tích cực tổ chức tìm kiếm ông NPX (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), người được trình báo mất tích trên sông tại xã Tân Thạnh (tỉnh Tây Ninh)

Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 13-10, ông NPX cùng người em rể sử dụng hai chiếc vỏ lãi rời nhà để giăng lưới đánh cá trên đoạn sông thuộc xã Tân Thạnh. Khi di chuyển đến khúc sông khác, chiếc vỏ lãi do ông X điều khiển bất ngờ va vào một cột phao giữa dòng.

Công tác tìm kiếm người đàn ông mất tích trên sông vẫn đang tiếp tục. Ảnh: CTV

Cú va chạm mạnh khiến phần mũi vỏ lãi bị vỡ, ông NPX rơi xuống sông và mất tích. Người em rể đi cùng lập tức quay lại ứng cứu, đồng thời hô hoán người dân gần đó hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, do nước chảy xiết và vụ việc xảy ra lúc trời còn tối nên công tác tìm kiếm ban đầu không đạt kết quả.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tổ chức rà soát và khoanh vùng khu vực sông nơi xảy ra tai nạn. Các đội cứu hộ sử dụng xuồng máy, lưới và đèn chiếu sáng để dò tìm dọc hai bên bờ, đồng thời thông báo đến các hộ dân ven sông phối hợp quan sát, cung cấp thông tin nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.

Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai khẩn trương. Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.