CSGT Đồng Tháp dẹp nhóm thanh niên ẩu đả trên quốc lộ 1 25/12/2025 09:56

(PLO)- Trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 1, CSGT Đồng Tháp kịp thời dẹp khoảng 10 thanh niên sử dụng hung khí ẩu đả, gây mất an ninh, trật tự tại xã Mỹ Đức Tây.

Ngày 25-12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã kịp thời ngăn chặn một vụ đánh nhau gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn xã Mỹ Đức Tây.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 22-12, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp) làm nhiệm vụ kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên quốc lộ 1, đoạn qua ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Tây.

Lúc này, tổ công tác phát hiện một nhóm khoảng 10 thanh thiếu niên sử dụng hung khí như mã tấu, dao tự chế ẩu đả, rượt đuổi nhau tại khu vực gần một điểm thu mua sầu riêng, gây mất an ninh, trật tự.

CSGT Đồng Tháp kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên ẩu đả trên quốc lộ 1. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, tổ công tác đã truy đuổi, ngăn chặn. Phát hiện lực lượng công an, nhóm này bỏ chạy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ được một người liên quan.

Vụ việc khiến hai người là PVP (ngụ Đồng Nai) và NMK (ngụ An Giang) bị thương nặng. Tổ công tác đã nhanh chóng gọi xe và nhờ người dân hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tổ công tác cũng đã bàn giao vụ việc cho Công an xã Mỹ Đức Tây tiếp tục xử lý.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ đánh nhau xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc giữa hai người trên.

Hiện, Công an xã Mỹ Đức Tây đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định.