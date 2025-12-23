Đồng Tháp: Xét xử 31 bị cáo trong vụ hỗn chiến bằng súng, dao 23/12/2025 14:24

(PLO)- Do mâu thuẫn tiền xăm hình, 2 nhóm thanh niên ở Đồng Tháp mang theo dao tự chế và súng quân dụng đuổi đánh, nổ súng trên quốc lộ 1.

Ngày 23-12, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 31 bị cáo về các tội giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, bị cáo Huỳnh Phúc Luân (biệt danh Luân “tattoo”) và Phạm Nghĩa Nhân bị xét xử về các tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn với Trần Đăng Khoa liên quan đến tiền xăm hình, Lê Quốc Huy rủ Huỳnh Phúc Luân cùng 23 người khác tìm đánh nhóm của Khoa để giải quyết mâu thuẫn, được cả nhóm đồng ý.

Các bị cáo trong vụ mang hung khí đi hỗn chiến vì mâu thuẫn tiền xăm hình ở Đồng Tháp

Khoảng 20 giờ ngày 6-5-2023, nhóm của Huy chuẩn bị hung khí gồm dao tự chế, chĩa ba mũi; riêng Luân và Nhân chuẩn bị ba khẩu súng, trong đó có hai khẩu là vũ khí quân dụng mua qua mạng Internet và cất giấu từ trước.

Cả nhóm chạy xe máy thành đoàn trên quốc lộ 1, mang theo hung khí, không đội mũ bảo hiểm, hò hét, nẹt pô xe, gây mất trật tự công cộng.

Khi đến nhà ông Trần Văn Nghĩa (tiệm xăm của Khoa) ở xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (cũ), nhóm của Luân dùng hung khí đập phá tài sản. Lúc này, nhóm của Khoa quay về và hai bên xảy ra rượt đuổi, đánh nhau bằng hung khí. Luân và Nhân sử dụng súng bắn đạn chì, nổ súng bắn chỉ thiên và truy đuổi nhóm của Khoa.

Luân dùng súng bắn trúng Khoa, gây thương tích với tỉ lệ 28%; tài sản của ông Nghĩa bị hư hỏng, thiệt hại hơn 1 triệu đồng.

Cáo trạng xác định Huy là người chủ mưu; Luân và Nhân là người trực tiếp, tích cực thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời trực tiếp tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Một số bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm giúp sức. Đối với nhóm của Khoa, Khoa được xác định là người chủ mưu trong hành vi gây rối trật tự công cộng.

Dự kiến phiên tòa diễn ra đến ngày 26-12.