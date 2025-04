Toà Cần Thơ đang xử vụ 20 bị cáo sử dụng vũ khí quân dụng, gây náo loạn đường phố 03/04/2025 17:19

Ngày 3-4, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 20 bị cáo về bốn tội danh: giết người; sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; gây rối trật tự công cộng và che giấu tội phạm.

Tòa đang xét hỏi các bị cáo trong phiên xét xử buổi chiều 3-4. Ảnh: NHẪN NAM

Theo cáo trạng, Nguyễn Thành Đông và Lê Quốc Đạo có mâu thuẫn nên khoảng 22 giờ ngày 1-6-2023, Đạo nhắn tin qua mạng xã hội hẹn đánh nhau với Đông. Sau đó, khi hai nhóm đến điểm hẹn, Đông dùng súng bắn chỉ thiên thì nhóm Đạo bỏ chạy và nhóm Đông giải tán.

Chiều hôm sau, Đạo tiếp tục gọi điện rủ nhóm Đông đánh nhau ở một địa điểm khác thì Đông đồng ý. Khoảng 23 giờ, biết nhóm của Đạo ở một quán cà phê, nhóm Đông định tới đánh bất ngờ nên Đông cùng với 14 người khác đã chuẩn bị súng, dao tự chế, vỏ chai bia đi tìm nhóm Đạo…

Tới quán, Đông cầm khẩu súng bắn chỉ thiên, hai người trong nhóm Đạo đang làm bom xăng bỏ chạy.

Khi Đạo xuất hiện, Đông cùng hai bị cáo khác cầm súng chĩa về phía Đạo bắn nhiều phát. Trong đó có một phát trúng vào tay Đạo. Một số bị cáo khác dùng ly thủy tinh, dao tự chế, nón bảo hiểm tham gia đánh nhau với Đạo. Đến khi có người tri hô “công an tới” thì nhóm của Đông lên xe bỏ trốn…

Cáo trạng quy kết, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Đông và 14 người khác đã thống nhất sử dụng súng là vũ khí quân dụng, có tính sát thương cao, bắn nhiều phát vào người Đạo và Mẫn gây thương tích lần lượt là 4% và 1%.

Ngoài ra, các bị cáo còn dùng dao tự chế rượt đuổi trên tuyến đường Trần Hoàng Na, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Việc hai bị hại không chết là ngoài ý muốn của các bị cáo.

Sau khi gây án, Đông đến nhà đưa súng cho bạn gái (khi này đang là học sinh lớp 12) cất giữ rồi sau đó nhắn cô gái hôm sau đi trả súng cho người khác giùm.

Bị cáo Trần Vũ Luân cất giữ súng cho một bị cáo khác, để ở tủ quần áo trong nhà. Cha bị cáo Luân phát hiện đem khẩu súng cất giấu dưới bàn thờ ông Địa.

Hai cha con bị cáo Luân và bạn gái Đông cùng bị truy tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tại tòa, khi chủ tọa hỏi vì sao khi phát hiện khẩu súng lại không trình báo công an mà đem cất giấu, cha bị cáo Luân khai rằng do thiếu hiểu biết, chứ nếu biết trình báo công an thì hai cha con bị cáo không phải ra tòa ngày hôm nay.