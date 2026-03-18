Đem dao đi “nói chuyện” và cái kết bị xử tội giết người 18/03/2026 11:55

(PLO)- Chỉ từ mâu thuẫn khi cầm xe sau cuộc nhậu và đánh bạc, Tuấn Anh đã dùng dao đâm hai người, phải trả giá bằng bản án 8 năm tù.

Ngày 18-3, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh) 8 năm tù về tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công vào các vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân. Dù hậu quả chết người chưa xảy ra nhưng đó là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo, đủ yếu tố cấu thành tội danh bị truy tố.

Võ Tuấn Anh tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HUỲNH DU

Theo cáo trạng, tối 9-8-2020, Tuấn Anh tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền cùng LQV và một số người khác. Sau khi thua hết 50.000 đồng, bị cáo đã cầm cố một xe máy không biển số cho V với giá 2,5 triệu đồng để tiếp tục đánh bạc.

Đến chiều 10-8-2020, khi phát hiện chiếc xe đã cầm cố bị người khác sử dụng, Tuấn Anh bực tức, mang theo dao đi tìm V để nói chuyện. Khoảng 16 giờ cùng ngày, hai bên gặp nhau trước nhà một người dân tại ấp 5, xã Mỹ Quý Tây (nay là xã Mỹ Quý) và xảy ra cự cãi.

Trong lúc xô xát, Tuấn Anh rút dao đuổi theo V. Khi nạn nhân té ngã, bị cáo đâm một nhát vào hông trái, sau đó tiếp tục đâm thêm một nhát trúng vùng bụng. Khi em ruột của V chạy đến can ngăn, Tuấn Anh tiếp tục dùng dao tấn công người này rồi rời khỏi hiện trường.

Kết quả giám định cho thấy LQV bị tổn thương cơ thể 27%, với nhiều vết thương nghiêm trọng như rách mạc treo đại tràng, rách thận, nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Người em của V bị thương tích 5%.

Đại diện VKSND tỉnh Tây Ninh đề nghị tuyên phạt bị cáo Tuấn Anh từ 9 đến 11 năm tù tội giết người. Ảnh: HUỲNH DU

Sau khi gây án, Tuấn Anh đã bẻ gãy con dao làm hai đoạn và đến cơ quan công an đầu thú ngay trong tối cùng ngày.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, đồng thời vận động gia đình bồi thường cho các bị hại tổng số tiền 225 triệu đồng. Các bị hại cũng có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, cần xử lý nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, tòa cũng cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, thành khẩn khai báo, đã bồi thường thiệt hại và được bị hại xin giảm án.