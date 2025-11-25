Khách cầm xe máy rồi bỏ đi, chủ tiệm cầm đồ vướng lao lý 25/11/2025 16:33

(PLO)- Chủ tiệm cầm đồ ở tỉnh Tây Ninh thanh lý xe máy của khách vì đã quá hạn nhiều tháng theo hợp đồng cầm cố; tuy nhiên lại sử dụng tài liệu giả khi bán thanh lý xe nên bị xử lý hình sự.

Ngày 25-11, TAND khu vực 1 - tỉnh Tây Ninh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Trí (chủ tiệm cầm đồ ở xã Thủ Thừa) 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 năm 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng hình phạt mà bị cáo Trí phải chấp hành là 3 năm tù.

Cáo trạng xác định, đầu năm 2022, ông Lê Văn Hây hỏi mượn xe máy của ông Võ Tấn Lợi để đi cầm cố và được ông Lợi đồng ý. Sau đó, ông Lợi mang xe mô tô biển số 62G1 - 447.56, kèm giấy chứng nhận đăng ký xe đến khu vực gần cầu An Hòa (thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cũ) gặp và đưa cho ông Hây.

Đến ngày 19-8-2022, ông Hây mang xe máy nêu trên đến tiệm cầm đồ Bảy Nghĩa do vợ chồng bị cáo Nguyễn Thành Trí làm chủ. Sau khi cầm xe, ông Hây rời khỏi địa phương. Đến hạn chuộc xe, ông Hây không đến chuộc lại xe và cũng không đóng lãi nên vợ chồng Trí nhiều lần đến nhà tìm ông Hây để yêu cầu chuộc lại tài sản nhưng không gặp được ông Hây.

Vì vậy, Trí đã lên mạng xã hội đặt làm một hợp đồng mua bán xe mô tô giả, với giá 500.000 đồng. Khoảng một tuần sau, Trí nhận được hợp đồng mua bán xe mô tô được UBND thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang cũ) chứng thực. Sau khi có hợp đồng, Trí đem nộp hồ sơ vào Công an xã Mỹ Phú (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cũ) làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe, rút hồ sơ xe để bán cho người khác.

Chủ tiệm cầm đồ vướng vòng lao lý vì khách cầm xe máy rồi bỏ. Ảnh: DK

Về phía người cho ông Lợi mượn xe, sau một thời gian dài, không thấy ông Hây trả lại xe nên ông Lợi đến nhà tìm ông Hây. Ông Lợi biết được thông tin ông Hây đã đem xe đi cầm nên đến tiệm cầm đồ Bảy Nghĩa để hỏi thì mới hay xe đã bị bán thanh lý.

Ông Lợi đã đến Công an thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An cũ) trình báo hành vi của ông Hây.

Tại phiên toà, bị cáo Trí cho biết bản thân không thể biết, kiểm chứng được hợp đồng mua bán là giả, bị cáo không có thời gian nên đã thuê dịch vụ để làm làm thủ tục sang tên xe...

Thực tế kết luận giám định đã xác định con dấu, chữ ký chứng thực của phó chủ tịch xã trong hợp đồng đều là thật (chỉ có chữ ký của bên bán là không đúng, trách nhiệm này thuộc về người làm dịch vụ). Khi bán xe cho người khác, Trí không có ý định đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền mà đơn giản là thanh lý xe mà khách không đến lấy dù đã quá hạn nhiều tháng theo hợp đồng cầm cố.

Đối với công chức và phó chủ tịch xã đã chứng thực vào hợp đồng mua bán, hiện cơ quan điều tra đã tách ra để xác minh, xử lý riêng.

Tại phiên tòa, luật sư của bị cáo Trí cho rằng cơ quan tiến hành tố tụng đã bỏ lọt tội phạm đối với ông Hây. Bởi ông Hây chính là nguồn cơn của vụ án, có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản...

Cạnh đó, về việc xử lý bị cáo Trí, cơ quan tố tụng không có chứng cứ vật chất, dữ liệu điện tử nào thể hiện Trí nhờ dịch vụ làm giả hợp đồng mua bán.

Đối đáp với luật sư, đại diện VKS cho rằng ông Hây mang xe của ông Lợi đã được sự đồng ý ông Lợi mới mang xe đi cầm cố nên không có dấu hiệu tội phạm.

Về hành vi sử dụng giấy tờ giả, VKS cho biết bị cáo Trí biết để bán được xe phải có hợp đồng của chủ xe, tuy con dấu và chữ ký chứng thực là đúng nhưng bị cáo đã sử dụng tài liệu giả chữ ký của người bán...