Phiên tòa giả định giúp học sinh nhận diện hậu quả pháp lý liên quan đến ma tuý 10/01/2026 10:56

(PLO)- Phiên tòa giả định giúp học sinh nhận thức rõ hơn về hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm về ma tuý.

Ngày 10-1, TAND khu vực 15 phối hợp với VKSND khu vực 15 (TP.HCM) và Công an phường Bình Dương tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh Trường THCS Phú Mỹ.

Các tình huống, trình tự tố tụng được xây dựng sát thực tế, giúp học sinh dễ theo dõi, tiếp thu. Ảnh: LA

Phiên tòa giả định được tổ chức tại Trường THCS Phú Mỹ, phường Bình Dương, với nội dung xét xử các hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các tình huống, trình tự tố tụng được xây dựng sát thực tế, giúp học sinh dễ theo dõi, tiếp thu.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, phiên tòa giúp học sinh nhận thức rõ hơn về hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi liên quan đến ma túy. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tội phạm.

Phiên tòa giả định giúp học sinh nhận thức rõ hơn về hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm. Ảnh: LA

Hoạt động này cũng góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa và kéo giảm tội phạm trên địa bàn. Đồng thời trang bị cho học sinh, nhất là lứa tuổi vị thành niên, những kiến thức cơ bản về phòng, chống bạo lực học đường, tác hại của ma túy và chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và văn minh.