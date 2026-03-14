Ông Trump kêu gọi Trung Quốc, Nhật, Hàn,... điều tàu cùng Mỹ giữ an toàn eo biển Hormuz 14/03/2026 21:46

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhiều quốc gia đang xem xét phối hợp với Mỹ triển khai tàu chiến nhằm bảo đảm an ninh và duy trì hoạt động thông suốt tại eo biển Hormuz.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 14-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhiều quốc gia đang xem xét điều tàu chiến phối hợp với Mỹ nhằm bảo đảm tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz luôn mở và an toàn trong bối cảnh căng thẳng liên quan Iran.

Ông Trump khẳng định Mỹ đã “phá hủy 100% năng lực quân sự của Iran”, song cho rằng Tehran vẫn có thể gây rủi ro cho hoạt động hàng hải bằng các biện pháp như sử dụng máy bay không người lái (UAV), thả thủy lôi hoặc phóng tên lửa tầm ngắn dọc tuyến đường biển này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Ngay cả khi bị đánh bại nặng nề, họ vẫn có thể triển khai 1 hoặc 2 UAV, thả mìn hoặc phóng tên lửa tầm ngắn vào khu vực tuyến hàng hải” - ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ bày tỏ hy vọng các quốc gia bị ảnh hưởng từ những hạn chế đối với lưu thông qua eo biển Hormuz sẽ triển khai lực lượng đến khu vực để bảo đảm tuyến vận tải năng lượng quan trọng này không còn bị đe dọa.

“Hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Anh và các nước khác bị ảnh hưởng sẽ điều tàu đến khu vực, để eo biển Hormuz không còn là mối đe dọa từ [Iran]" - nhà lãnh đạo Mỹ viết.

Người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố Washington “sẽ ném bom dữ dội khu vực bờ biển”, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ mở lại eo biển Hormuz “bằng cách này hay cách khác”.

Các bên liên quan chưa lên tiếng về thông tin trên.